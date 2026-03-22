Magyar Péter kamu adatokkal próbálja hergelni a tiszásokat, Radics Gigi lebuktatta

„Egyenesen a Karmelitából fújta be az ablakon a szél a Budapest Sportarénában szeptember 20-án tartott első DPK találkozó szerződését… Orbánék csak erre az egy rendezvényre majd 400 millió forintot égettek el” – írta ki Facebook-oldalára Magyar Péter, amihez mellékelte a rendezvény állítólagos költségvetését. Zelenszkij és Brüsszel bábpolitikusa azzal akarja hülyíteni a tiszás szavazókat hogy több ismert hazai előadó is milliókat tett zsebre, az viszont egyáltalán nem zavarja, hogy némelyikük ott sem volt az eseményen.
Radics Gigi Magyar Péter posztja alatt röviden és tömören fogta meg a kamu terjesztését.
– olvasható Radics Gigi kommentje Magyar Péter posztja alatt.
És ez tényleg így van! Sem Nagy Adri, sem pedig Radics Gigi nem volt jelen a tavaly szeptemberi DPK-találkozón. A fellépők közül pedig többet ingyen vállalták a szereplést.
A tények azonban sosem zavarták Magyar Pétert, de azért segítünk neki! A Szabadság vándoraival az énekesnő október 23-án lépett fel az állami ünnepségen.
Magyar tehát ismét hazugsággal és kamu elszámolásokkal próbálja kelteni a hangulatot. Hogy miért? Nos, vélhetően megijedt attól az óriási tömegtől, amely a Békemeneten is felvonult, és ami rendre összejön Orbán Viktor országjárásain.
