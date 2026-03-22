Magyar Péter kamu adatokkal próbálja hergelni a tiszásokat, Radics Gigi lebuktatta

„Egyenesen a Karmelitából fújta be az ablakon a szél a Budapest Sportarénában szeptember 20-án tartott első DPK találkozó szerződését… Orbánék csak erre az egy rendezvényre majd 400 millió forintot égettek el” – írta ki Facebook-oldalára Magyar Péter, amihez mellékelte a rendezvény állítólagos költségvetését. Zelenszkij és Brüsszel bábpolitikusa azzal akarja hülyíteni a tiszás szavazókat hogy több ismert hazai előadó is milliókat tett zsebre, az viszont egyáltalán nem zavarja, hogy némelyikük ott sem volt az eseményen.

Magyar Péter lebukott: kamu adatokkal próbálja hergelni az embereket - Fotó: MW / Bors

Radics Gigi Magyar Péter posztja alatt röviden és tömören fogta meg a kamu terjesztését.

Fotó: Facebook

– olvasható Radics Gigi kommentje Magyar Péter posztja alatt.

És ez tényleg így van! Sem Nagy Adri, sem pedig Radics Gigi nem volt jelen a tavaly szeptemberi DPK-találkozón. A fellépők közül pedig többet ingyen vállalták a szereplést.

A tények azonban sosem zavarták Magyar Pétert, de azért segítünk neki! A Szabadság vándoraival az énekesnő október 23-án lépett fel az állami ünnepségen.

Radics Gigi és Curtis október 23-án adták elő a Kossuth téren a Szabadság vándorait - Fotó: Mediaworks

Magyar tehát ismét hazugsággal és kamu elszámolásokkal próbálja kelteni a hangulatot. Hogy miért? Nos, vélhetően megijedt attól az óriási tömegtől, amely a Békemeneten is felvonult, és ami rendre összejön Orbán Viktor országjárásain.



