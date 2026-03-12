Szigligeti Ivett megszólalt Dudás Miki haláláról: "Próbáljuk túlélni a gyerekekkel a mindennapokat"

Dudás Miki január 5-én hunyt el a saját otthonában, máig tisztázatlan körülmények közt. A hatóságok eleinte kizárták az idegenkezűséget, később, a boncolás alapján mégis halált okozó testi sértés miatt indult nyomozás.

Dudás Miki váratlan halála mindenkit sokkolt, aki ismerte őt

Fotó: MW archív

Szigligeti Ivett először állt kamerák elé, hogy beszéljen az őt ért veszteségről. Elárulta: még mindig nem tudja, mi okozhatta Dudás Miklós halálát.

Szigligeti Ivett Dudás Miki váratlan halála óta nem találja a helyét

"Azóta is keresem a helyem a világban... Próbáljuk túlélni a gyerekekkel a mindennapokat, próbálok erős lenni miattuk és értük. Próbálom bennük azt erősíteni, hogy bár én maradtam itt egyedül, azért lélekben még mindig itt van az apukájuk, és bízom benne, hogy nekem is küldi az energiát, hogy megfelelően tudjam őket támogatni. Az ő szeretetük az, ami engem is túl tud lendíteni a napokon, beléjük tudok kapaszkodni" - idézi Ivett RTL Reggeliben elhangzott szavait a Blikk.

A gyermekei apját gyászoló édesanya azt is felfedte: ő sem tud semmi többet Dudás Miki haláláról, mint amit a nyilvánosság tud. "A nyomozás még mindig tart, biztosabb információt én se tudok egyelőre az ügyről, ami szintén megnehezíti az amúgy is tragikus helyzetet" - magyarázta.

Elárulta továbbá: Miki hétéves kislánya és hároméves kisfia pszichológus segítségével dolgozza fel édesapjuk elvesztését.

Inkább a kislányom az, aki a nehezebbik része a feladatnak, ő nagyon magába fordult, egyáltalán nem szeretne erről beszélni.

"Próbálkozom, nagyon simulékonyan, de meghagyom neki azt, hogy a maga szintjén próbálja meg feldolgozni ezt, és amikor szeretne, tudja, hogy felém bizalommal fordulhat, de természetesen van szakember, aki segít nála. A kisfia a másik véglet, ő nagyon sokat emlegeti, sokat beszél Mikiről, hogy mennyire hiányzik neki, mi együtt szoktunk sírni" - árulta el a gyászoló édesanya.