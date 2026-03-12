„Egy játékosnak sem kellene ilyet átélnie” – teljesen összetört Udvardy Panna

Ahogy a Ripost korábban beszámolt róla, a világranglistán 95. helyen álló magyar teniszező az ukrán Anhelina Kalinyina elleni mérkőzés előtt kapott ismeretlen eredetű üzeneteket a magántelefonszámára. A fenyegetések – egy fegyvert ábrázoló kép kíséretében – arra szólították fel, hogy veszítse el az összecsapást, különben elrabolják a nagymamáját és az édesanyját. Udvardy Panna szomorúan és csalódottan hagyta el Antalyát.

Udvardy Panna teniszezőt azzal zsarolták meg, ha nem veszíti el a mérkőzést ukrán ellenfele ellen, elrabolják a családtagjait / Fotó: Robert Prange

Udvardy Panna teljesen összetört

A magyar teniszezőnő a közösségi oldalán mesélte el a történteket, az ügyre pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált. Most, néhány nappal később Udvardy ismét üzent, és hangsúlyozta: egyetlen játékosnak sem kellene ilyen helyzetet átélnie.

Szomorúan és csalódottan hagyom el Antalyát. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyesmi megtörténhet, az elmúlt napok pedig finoman szólva is rendkívül megterhelők voltak, így nagyon nehéz volt arra koncentrálnom, amiért idejöttem: a teniszezésre. Egy játékosnak sem kellene ilyet átélnie. Őszintén remélem, hogy a jövőben lépéseket tesznek annak érdekében, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő, és hogy sportágunk mindenki számára biztonságosabb legyen.

Az eset után kiderült, hogy feltörték a női tenisztornákat szervező WTA adatbázisát, így Udvardy Panna mellett több játékos személyes adatai is illetéktelen kezekbe kerülhettek. A magyar teniszező joggal várja el a szervezettől, hogy megtegye a szükséges lépéseket, és a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő.