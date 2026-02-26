Öt hónap után kimondták: Ilyen lett Krausz Gáborék élete az esküvő óta

Öt hónap telt el az esküvőjük óta, mégis olyan, mintha csak tegnap mondták volna ki a boldogító igent. Krausz Gábor és Mikes Anna azóta is úsznak a boldogságban, most pedig a Borsnak adott exkluzív interjúban meséltek arról, hogyan változtatta meg őket a házasság, mik a közös terveik, és merre tart az életük. Minden szempontból sorsfordító volt számukra a tavalyi év: januárban egy Maldív-szigeteki lánykéréssel indult közös történetük új fejezete, amelyet hónapokon át tartó izgalmas szervezés, készülődés és meghitt várakozás követett. A nagy nap végül szeptemberben érkezett el, amikor családjuk és barátaik körében hivatalosan is összekötötték az életüket. De hogy mi történt azóta, arról Krausz Gábor őszintén mesélt.

Krausz Gábor felesége, Mikes Anna is szeretne már családot alapítani Gáborral (Fotó: archív/hot! magazin)

Krausz Gábor: „Más érzés férjként hazamenni”

Bors: A Maldív-szigeteki lánykérés óta eltelt időszak mennyiben változtatta meg a kapcsolatotokat? Más érzés férjként hazamenni?

Krausz Gábor: Nyilván jó érzés úgy hazajönni, hogy a feleségem vár. A mindennapjainkat ez nem változtatta meg gyökeresen, inkább egy sokkal szorosabb kapocs alakult ki köztünk. Sokkal biztosabbak vagyunk abban, hogy egyfelé megyünk, közösek a céljaink. Fizikailag nem változott meg semmi, de a kapcsolatunk mélysége igen.

Tehát elmélyült?

Igen, erősödött. Tudatosabban beszélgetünk a jövőről és a terveinkről. Eddig is együtt terveztünk, de most már férj és feleség vagyunk – ez ad egy plusz réteget az egésznek.

Tavaly szeptemberi esküvőjük mesébe illő volt (Fotó: Máté Krisztián )

„Papír ide vagy oda…”

Sokan mondják, hogy a házasság csak egy papír. Ti éreztetek valós változást?

Az esküvő egy nagyon megható pillanat volt. Izgultunk, az utolsó hetek nem voltak feszültségmentesek, de amikor kimondtuk az igent, volt egy erős érzés bennünk: papír ide vagy oda, mi tényleg összetartozunk. Utána egyfajta nyugalom lett úrrá rajtunk.

Jön a baba?

Többször beszéltetek arról, hogy szeretnétek közös kisbabát. Hol tart most ez a terv?

Nem akarok biológiaórát tartani –kuncog Gábor –, de a terv továbbra is terv. Ha bővülünk, elférünk, nem kell palotában lakni két gyerekhez sem. De cél, hogy idővel saját házunk legyen.