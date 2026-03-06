Debreczeni Zita kitálalt: “Kicsit az én hibám is”

Debreczeni Zita egy friss Instagram-bejegyzésben reagált arra a kérdésre, amelyet – saját bevallása szerint – mostanában gyakran kap követőitől: vajon még mindig foglalkozik fotózással?
A műsorvezető és fotós azt írta, sokan érdeklődnek nála azzal a kérdéssel:
Zita! Fotózol még?
A válasza egyértelmű volt.
Sokat megkapom mostanában ezt a kérdést. Igen, fotózom!
– írta a bejegyzésében.
Debreczeni Zita szerint teljesen érthető, hogy felmerül ez a kérdés, hiszen az utóbbi időben a közösségi oldalán kevesebb fotós tartalmat osztott meg.
És teljesen jogos a felvetés, mert tudom, hogy ebben egy kicsit az én hibám is van – az oldalon mostanában jóval kevesebb fotós tartalmat osztok meg
– fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy a fényképezőgép továbbra is az élete része, és a munkái most is jelen vannak a mindennapokban.
Pedig a kamera azóta is velem van, és a munkáimmal most is találkozhattok… akár az utcákon sétálva is.
