Debreczeni Zita kitálalt: “Kicsit az én hibám is”

Debreczeni Zita egy friss Instagram-bejegyzésben reagált arra a kérdésre, amelyet – saját bevallása szerint – mostanában gyakran kap követőitől: vajon még mindig foglalkozik fotózással?

Debreczeni Zita megválaszolta a sokakat izgató kérdést

Fotó: TV2

Debreczeni Zita nem kertelt

A műsorvezető és fotós azt írta, sokan érdeklődnek nála azzal a kérdéssel:

Zita! Fotózol még?

A válasza egyértelmű volt.

Sokat megkapom mostanában ezt a kérdést. Igen, fotózom!

– írta a bejegyzésében.

Debreczeni Zita szerint teljesen érthető, hogy felmerül ez a kérdés, hiszen az utóbbi időben a közösségi oldalán kevesebb fotós tartalmat osztott meg.

És teljesen jogos a felvetés, mert tudom, hogy ebben egy kicsit az én hibám is van – az oldalon mostanában jóval kevesebb fotós tartalmat osztok meg

– fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy a fényképezőgép továbbra is az élete része, és a munkái most is jelen vannak a mindennapokban.

Pedig a kamera azóta is velem van, és a munkáimmal most is találkozhattok… akár az utcákon sétálva is.

A szóban forgó bejegyzést IDE kattintva lehet megtekinteni.