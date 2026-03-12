Rejtélyes haláleset: erdőben találták meg a szappanopera-sztár holttestét

A 42 éves Magdalena Majtyka rejtélyes halála megdöbbentette a hatóságokat: a szappanopera-sztár egy középiskolai barátnőjével találkozott, később azonban holtan találták egy erdőben.

Rejtélyes halált halt a lengyel sztár (Fotó: Facebook)

Kutatják a sztár rejtélyes halálának okát

A lengyel származású Majtyka március 4-én szerdán tűnt el, ezt követően a hatóságok azonnal keresni kezdték, miközben filmkészítő férje, Piotr Bartos az interneten próbálta felhívni a figyelmet az eltűnésére.

A sztár autóját egy Biskupice Oławskie-hoz közeli erdőnél találták meg csütörtökön. A jármű egy fának ütközött, majd ezután otthagyták. Másnap Majtyka holttestét mintegy 200 méterre találták meg az Opel Corsájától.

A hatóságok a boncolás eredményei alapján hivatalosan is kizárták, hogy baleseti sérülés okozta a halálát. Azonban a rendőrség azt is közölte, hogy egyelőre nem merült fel annak gyanúja, hogy harmadik félnek köze lehet a sztár halálához.

Damian Pownuk ügyész azt nyilatkozta, Majtyka holttestén szövettani és toxikológiai vizsgálatokat végeznek. A szakértők ezek eredményei alapján tudják majd meghatározni a halál pontos okát.

Majtyka leginkább a régóta futó lengyel Na Wspólnej és Pierwsza Miłość szappanoperákban játszott szerepeiről volt ismert. Halála mélyen megrázta a lengyel szórakoztatóipart - írja a The Sun.