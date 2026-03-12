Szoboszlai Dominik felesége megmutatta alakját, de ami ezután jött, arra senki nem számított: Mutatjuk a fotót!

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka már tavaly berobbant a köztudatba, a Reddit népe pedig azóta is lázban ég, hiszen a fiatal nőről készült fotók és videók valósággal letarolták az oldalt. Most azonban Borka fotója annyira megosztotta a kommentelő közösséget, hogy megdöbbentő indulatok szabadultak el: bántó, féltékeny és irigykedő hozzászólások tömege árasztotta el a felületet, amit a focistafeleség legutóbbi Instagram-története robbantott ki, amelyben megmutatta alakját. A kommentelők körében azonnal megindult a találgatás, vajon minek köszönhető a fiatal anyuka látványos és rendkívül gyors fogyása.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka tavaly házasodtak össze (Fotó: Instagram)

Szoboszlai Dominik párja drasztikusan lefogyott

Egy pilates órán készült fotóval jelentkezett be az Instagramon Buzsik Borka, ám a kép gyorsan önálló életre kelt a közösségi médiában. A Reddit népe azonnal darabokra szedte Szoboszlai Dominik szerelmét, hogy hogyan fogyhatott le ennyire. Íme a legkeményebb megjegyzések: „Hát úgy, hogy valószínűleg jön szakács, personal trainer és nanny is a gyerekekre vigyázni, és az apuka se tizenkét órás műszakban van állandóan” – írta egy kommentelő, amit a következő alá is támasztott: „Ez így van. A Dennises videójában elmondta Dominik, hogy saját szakácsuk van, aki mindent megfőz nekik.”

Szoboszlai Dominik felesége a kommentek kereszttűzébe került (Fotó: Instagram)

Szoboszlai felesége szülés után bomba alakot villantott

Mindezek ellenére azért akadt olyan kommentelő is, aki a Borka védelmére sietett:

Én szülés után kilenc hónappal 3 kg-mal kevesebb voltam, mint előtte. Szerintem a genetika, odafigyelés, némi testmozgás és szoptatás kombó is elég lehet, nem kell hozzá ennyi minden extra

– írta egy anyuka, míg egy másik pont ezen ellenkezőjét állította:

Én a terhesség alatt a csak a baba súlyát híztam, megszültem, egész nap sétálok, odafigyelek arra mit és mennyit eszek (nyilván szoptatáshoz mérten) csak és kizárólag szoptatok (se tápszer se semmi) és 16 kg plusz jött rám ez idő alatt! Szó szerint a levegőtől is hízok azóta...

Bármi is álljon a látványos fogyás hátterében, egy dolog vitathatatlan: Szoboszlai Dominik kedvese egyszerűen bomba formában van, és a rosszindulatú megjegyzések ellenére is ragyog.