Ennek a 3 csillagjegynek idén sikerül lefogynia

A tavasz nemcsak a természetet, hanem bizonyos csillagjegyek belső energiáit is feléleszti – és ez idén a mérlegen is meglátszik majd.

Három jegy képviselői számára 2026 kivételesen kedvező fordulatot hozhat a fogyásban.

Megmutatjuk, melyik jegynek mi lesz az igazi fegyvere a plusz kilók ellen.

Napestig az edzőteremben lógsz, szigorú diétát követsz, a kilók mégis makacsul ragaszkodnak hozzád? Biztosan nálad is eljött már az a pillanat, amikor arra gondoltál, inkább feladod, mert hiába csinálsz bármit, semmi sem elég. Még mielőtt azonban letennéd a súlyzókat, még utoljára szívd fel magad, az idei évben ugyanis végre más szelek fújnak. A horoszkóp szerint egyes csillagjegyek számára most minden egyszerre állhat a helyére, a csillagok ugyanis olyan belső lendületet adnak a számukra, ami korábban mindig hiányzott az utolsó lépéshez.

A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek számára idén különösen könnyen megy majd a fogyás. Fotó: 123RF

Lefogyó csillagjegyek – 3 jegy, akinek az idei fogyókúráját a csillagok is segítik a horoszkóp szerint

Bak

Ebben az évben neked mehet a legjobban a tavaszi megújulás. A Szaturnusz olyan belső tartást ad számodra, amely most végre hosszú távon is kitart. Módszeresen haladhatsz előre, ez a következetesség pedig bizton beérik. Amit eddig küzdelmesnek éreztél, az most természetes rutinná válhat a mindennapjaidban. Nem adod fel az első nehéz nap után, és idén ez lesz a legnagyobb előnyöd azokkal szemben, akik már februárban visszaültek a kanapéra. A kitartásod ezúttal látványos eredményekben fog megmutatkozni, méghozzá hamarabb, mint várnád.

Szűz

Nálad 2026 a tudatosság és a precizitás éve. Mivel az anyagcseréd most a Jupiter támogatását élvezi, minden apró változtatás duplán számít majd. Az egészséges étkezés és a tudatos életmód szinte magától illeszkedni fog a mindennapjaidba, emiatt a fogyókúrás eredmények sem váratnak sokáig magukra. A Szűz jegyűekre egyébként is jellemző, hogy apró, következetes lépésekkel jutnak el a célig – és idén pont ez lesz a nyerő stratégia. Nemcsak a súlyod, hanem az energiaszinted és a közérzeted is látványosan javul majd a következő hetekben.