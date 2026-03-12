Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ennek a 3 csillagjegynek idén sikerül lefogynia

asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 17:30
mágiahoroszkópfogyás
A tavasz közeledtével egyre hangosabban szól egy belső hang, hogy itt az idő a változásra – három csillagjegynek pedig különösen jó kilátásai vannak az idei évben. A horoszkóp szerint bizonyos jegyek szülöttei kozmikus támogatást kapnak a felesleges kilók leadásához. Ha te is közéjük tartozol, idén valami egészen más fog történni, mint az elmúlt években, és ezt előbb fogod érezni, mint gondolnád.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei
  • A tavasz nemcsak a természetet, hanem bizonyos csillagjegyek belső energiáit is feléleszti – és ez idén a mérlegen is meglátszik majd.
  • Három jegy képviselői számára 2026 kivételesen kedvező fordulatot hozhat a fogyásban.
  • Megmutatjuk, melyik jegynek mi lesz az igazi fegyvere a plusz kilók ellen.

Napestig az edzőteremben lógsz, szigorú diétát követsz, a kilók mégis makacsul ragaszkodnak hozzád? Biztosan nálad is eljött már az a pillanat, amikor arra gondoltál, inkább feladod, mert hiába csinálsz bármit, semmi sem elég. Még mielőtt azonban letennéd a súlyzókat, még utoljára szívd fel magad, az idei évben ugyanis végre más szelek fújnak. A horoszkóp szerint egyes csillagjegyek számára most minden egyszerre állhat a helyére, a csillagok ugyanis olyan belső lendületet adnak a számukra, ami korábban mindig hiányzott az utolsó lépéshez.

Horoszkóp szerint 2026-ban könnyen lefogyó csillagjegyű nő a korábbi, ma már túlságosan bő nadrágjában
A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek számára idén különösen könnyen megy majd a fogyás.  Fotó:  123RF

Lefogyó csillagjegyek – 3 jegy, akinek az idei fogyókúráját a csillagok is segítik a horoszkóp szerint

Bak

Ebben az évben neked mehet a legjobban a tavaszi megújulás. A Szaturnusz olyan belső tartást ad számodra, amely most végre hosszú távon is kitart. Módszeresen haladhatsz előre, ez a következetesség pedig bizton beérik. Amit eddig küzdelmesnek éreztél, az most természetes rutinná válhat a mindennapjaidban. Nem adod fel az első nehéz nap után, és idén ez lesz a legnagyobb előnyöd azokkal szemben, akik már februárban visszaültek a kanapéra. A kitartásod ezúttal látványos eredményekben fog megmutatkozni, méghozzá hamarabb, mint várnád.

Szűz

Nálad 2026 a tudatosság és a precizitás éve. Mivel az anyagcseréd most a Jupiter támogatását élvezi, minden apró változtatás duplán számít majd. Az egészséges étkezés és a tudatos életmód szinte magától illeszkedni fog a mindennapjaidba, emiatt a fogyókúrás eredmények sem váratnak sokáig magukra. A Szűz jegyűekre egyébként is jellemző, hogy apró, következetes lépésekkel jutnak el a célig – és idén pont ez lesz a nyerő stratégia. Nemcsak a súlyod, hanem az energiaszinted és a közérzeted is látványosan javul majd a következő hetekben.

Kos

Ahogy közeledik a te időszakod, a Mars energiái valósággal berobbantják a tenni akarásod. Számodra idén nem a koplalás, hanem a dinamikus mozgás hozza meg az áttörést. A benned lakó versenyszellem most nemcsak mások, hanem a saját korlátaid legyőzésére is alkalmassá tesz. Ha eddig hiányzott a lendületed, a csillagok végre garantálják, hogy ez alkalommal kitart. Használd ki ezt az energiát, mert ilyen kedvező csillagállás nem lesz újra egyhamar.

Ha most nem találtad magad a listán, ne csüggedj – a csillagok mindenkinek tartogatnak meglepetést. A többi jegy képviselői számára a változás lehet, hogy egy kicsit később érkezik, de annál tartósabb lesz. Addig is érdemes apró lépésekkel elkezdeni az életmódváltást; a kozmikus löketet ugyanis csak az tudja kihasználni, aki már úton van.

Nézd meg, mit mond az asztrológia a fogyásról és a csillagjegyekről:

