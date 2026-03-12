Kvíz: meg tudod mondani, melyik kép igazi és melyik AI?

Az interneten egyre több olyan kép jelenik meg, amely első pillantásra valódi fotónak tűnik, pedig AI készítette.

Az AI-képek ma már annyira élethűek, hogy sokszor a legapróbb részletek alapján lehet csak felismerni őket.

Ez a kvíz azt teszteli, mennyire könnyen szúrod ki, melyik kép igazi és melyik mesterséges intelligencia alkotása.

Egyre több olyan fotóval találkozunk a közösségi médiában, a híroldalakon vagy akár reklámokban is, amelyek első pillantásra teljesen valóságosnak tűnnek, azonban nem fényképezőgéppel készültek. Ezeket a képeket mesterséges intelligencia alkotta, és gyakran annyira élethűek, hogy szinte lehetetlen megmondani róluk, valódiak-e. Ebből a kvízből kiderül, te kiszúrod-e, azokat a képeket, amiket az AI generált!

Ebben a kvízben azt kell eldöntened, melyik kép igazi, és melyiket készítette AI. Fotó: 123RF

AI-képek kvíz – miért ilyen nehéz felismerni őket?

A generatív AI-rendszerek néhány év alatt elképesztő fejlődésen mentek keresztül. Ma már néhány szöveges utasításból is képesek olyan jeleneteket létrehozni, amelyek fotóminőségűek: arcok, tájak, állatok vagy akár hétköznapi pillanatok jelennek meg rajtuk. Egy mesterséges intelligencia által generált kép könnyedén utánozhatja a természetes fényeket, a bőr textúráját vagy a kamera mélységélességét. Emiatt sokszor még gyakorlott szemmel sem könnyű eldönteni, hogy egy kép valódi fotó, vagy csak egy algoritmus alkotása.

Az AI-képek terjedése azonban más kérdéseket is felvet: mennyire bízhatunk abban, amit látunk az interneten? Egy látványos kép lehet egy valódi esemény dokumentációja, de akár teljesen kitalált jelenet is. A digitális világban ezért egyre fontosabb készség lesz felismerni az apró jeleket, amelyek elárulhatják, ha egy kép mesterséges intelligenciával készült.

Vannak például árulkodó részletek, amelyekre érdemes figyelni. Az AI gyakran hibázik az emberi kezeknél, a feliratoknál vagy a bonyolult háttérelemeknél. Néha viszont annyira tökéletes a kép, hogy épp ez válik gyanússá.

Most tesztelheted, mennyire éles a szemed. Ebben a kvízben különböző képeket mutatunk: némelyik valódi fotó, másokat mesterséges intelligencia készített. A feladat egyszerűnek tűnik: döntsd el, melyik kép igazi, és melyik AI-generált. Készen állsz? Nézd meg alaposan a részleteket ebben a kvízben, mert néha a legapróbb furcsaság árulja el az igazságot.