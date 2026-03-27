Ez mekkora buli lesz! L.L. Junior a Borson keresztül üzeni: ő lesz a sztárvendég Balogh Eleni esküvőjén

L.L. Juniort imádja a közönsége, mint kiderült a legnagyobb rajongói között tudhatja Balogh Elenit és a vőlegényét Soós Dávidot is. A fiatal jegyespár olyannyira imádja a zenész dalait, hogy elképzelhetetlennek tartják a nagy napot az ő slágerei nélkül. A raggamoffin stílus koronázatlan királya most reagált a fiatal jegyespár felkérésére.
L.L. Junior minden felkérést nagyon megtisztelőnek tart. Tudja, hogy a pályatársai között nagyon sokan nem vállalnak fellépést esküvőkön, ő azonban semmi kivetnivalót nem talál ebben, sőt: „Nagyon megtisztelő, hogy Eleni és a vőlegénye rám gondoltak fellépőként a nagy napjukon. Én azon kevés előadók közé tartozom, aki még most is nagyon szívesen, örömmel vállalok lagzikat” – kezdte mondandóját a rapper.
Az előadó tudja jól, hogy amikor egy fiatal jegyespár esküvőre készül az nagyon sok munkával és előkészülettel jár, mert szeretnék, ha minden tökéletes lenne. Mikor végre elhangzik a boldogító igen, akkor jöhet a fesztelen szórakozás, és ekkor jön el az ő pillanata.
Amikor két ember egymásra talál és összeköti az életét, arra a napra örökre emlékezni fognak, ezért is fontos, hogy ilyenkor mindenben igyekezzünk a kedvükre tenni. Sok esetben meglepetés fellépőként hívnak el a lagzikba. Én imádom látni az ifjú pár arcán a az örömöt és a meglepettséget, amikor váratlanul megjelenek a színpadon, ez nekem is hatalmas lelki töltést ad
– mesélte a vagány zenész.
Ilyenkor az a legfontosabb a számára, hogy minél előbb egy olyan felszabadult buli hangulatot varázsoljon, amiben végre a boldog pár is felhőtlenül elengedheti magát.
Nagyon jól szokott esni, amikor elmondják, hogy az én dalaimra jöttek össze, vagy az én dalaimon nőttek fel és számukra ez még különlegesebbé tette ezt a pillanatot. Ez nekem hatalmas boldogság, ilyenkor kicsit úgy érzem, hogy én is részese lehettem az ő boldogságuknak
– mesélte boldogan a rapper.
L.L. Juniornak elmeséltük, hogy Balogh Eleniék esküvőjén egy tradicionális cigányzenekar fogja húzni a talpalávalót. A zenésznek erre rögtön felcsillant a szeme. „Én csak saját zenekarral járok fellépni, de ha ott lesz egy tradicionális cigányzenekar én nagy örömmel részt veszek egy kis közös örömzenélésben ezt ki nem hagynám” – mondta lelkesen az előadó.
L.L. Junior örömmel tesz eleget Balogh Eleni és Soós Dávid esküvői felkérésének. Azt üzente a párnak, hogy nyugodtan keressék őt telefonon, amint kiderült az esküvő pontos dátuma.
