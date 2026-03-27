Ez mekkora buli lesz! L.L. Junior a Borson keresztül üzeni: ő lesz a sztárvendég Balogh Eleni esküvőjén

L.L. Juniort imádja a közönsége, mint kiderült a legnagyobb rajongói között tudhatja Balogh Elenit és a vőlegényét Soós Dávidot is. A fiatal jegyespár olyannyira imádja a zenész dalait, hogy elképzelhetetlennek tartják a nagy napot az ő slágerei nélkül. A raggamoffin stílus koronázatlan királya most reagált a fiatal jegyespár felkérésére.

Balogh Eleni esküvője jövőre kerül megrendezésre (Fotó: Szabolcs László)

Balogh Eleni párja Soós Dávid tavaly kérte meg a szerencselány kezét egy romantikus nyaraláson

A jegyespár esküvője jövőre kerül megrendezésre, ahol egy tradícionális cigány zenekar húzza majd a talpalávalót

Balogh Eleni és vőlegénye rajong L.L. Juniorért, akit a Bors hasábjain keresztül kértek fel arra, hogy legyen az esküvő sztár fellépője

L.L. Junior a mai napig rendszeres fellépője az esküvőknek, mert örömel tölti el, hogy része lehet az ifjú pár boldogságának

L.L. Junior minden felkérést nagyon megtisztelőnek tart. Tudja, hogy a pályatársai között nagyon sokan nem vállalnak fellépést esküvőkön, ő azonban semmi kivetnivalót nem talál ebben, sőt: „Nagyon megtisztelő, hogy Eleni és a vőlegénye rám gondoltak fellépőként a nagy napjukon. Én azon kevés előadók közé tartozom, aki még most is nagyon szívesen, örömmel vállalok lagzikat” – kezdte mondandóját a rapper.

L.L. Junior zenész a mai napig vállal fellépéseket lagzikon (Fotó: Máté Krisztián)

Egy stresszes nap végén L.L. Junior elhozza a felszabadult buli hangulatot

Az előadó tudja jól, hogy amikor egy fiatal jegyespár esküvőre készül az nagyon sok munkával és előkészülettel jár, mert szeretnék, ha minden tökéletes lenne. Mikor végre elhangzik a boldogító igen, akkor jöhet a fesztelen szórakozás, és ekkor jön el az ő pillanata.

Amikor két ember egymásra talál és összeköti az életét, arra a napra örökre emlékezni fognak, ezért is fontos, hogy ilyenkor mindenben igyekezzünk a kedvükre tenni. Sok esetben meglepetés fellépőként hívnak el a lagzikba. Én imádom látni az ifjú pár arcán a az örömöt és a meglepettséget, amikor váratlanul megjelenek a színpadon, ez nekem is hatalmas lelki töltést ad

– mesélte a vagány zenész.

Ilyenkor az a legfontosabb a számára, hogy minél előbb egy olyan felszabadult buli hangulatot varázsoljon, amiben végre a boldog pár is felhőtlenül elengedheti magát.

Nagyon jól szokott esni, amikor elmondják, hogy az én dalaimra jöttek össze, vagy az én dalaimon nőttek fel és számukra ez még különlegesebbé tette ezt a pillanatot. Ez nekem hatalmas boldogság, ilyenkor kicsit úgy érzem, hogy én is részese lehettem az ő boldogságuknak

– mesélte boldogan a rapper.