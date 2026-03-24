Balogh Eleni hamarosan férjhez megy: „Három ruhám is lesz a nagy napon!”

Balogh Eleni, a TV2 Szerencsekerék című műsorának szerencselánya csak úgy úszik a boldogságban. Amellett, hogy a karrierjében egyre nagyobb sikereket ér el, a magánéletét is töretlen boldogság övezi. Focista kedvese tavaly nyáron kérte meg a kezét, idén pedig már az esküvőt tervezgetik. A jegyespár most elárulta, hogy hagyományos lagzit terveznek és már az is biztos, hogy jövőre tartják az esküvőt.
A jegyespárral a Just Clear Awardon futottunk össze, ahol Eleni díjátadóként vett részt. A pár egy exkluzív interjú keretében mesélt a Bors olvasóinak az esküvővel kapcsolatos terveikről.
Ami biztos, hogy 2027-ben tartjuk az esküvőt. Nekem nagyon fontos volt, hogy páratlan évben legyen a nagy nap, mert rendkívül babonás vagyok. Azt vettem észre, hogy a páratlan évek számomra kivételesen szerencsések és egy esküvőnél fontos, hogy minden a legnagyobb rendben legyen. Nekem az minden vágyam, hogy egy nagy lagzink legyen, ahol a szerelmünket ünnepeljük
– kezdte mondandóját a szerencselány.
A vőlegény, Soós Dávid elárulta, hogy még nagyon az elején vannak az esküvői előkészületeknek, de már a leglényegesebb dolgokat megbeszélték.
„Az nehezíti az esküvőszervezést, hogy nincs még pontos dátum. Ennek a fő oka, hogy mindketten nagyon elfoglaltak vagyunk, és igazából egyikünk sem jó a szervezésben, de most nincs mit tenni, oda fogjuk tenni magunkat. Ami biztos, hogy nagy lagzit fogunk tartani, mindenki ott lesz, aki számunkra fontos” – mesélte lelkesen a vőlegény.
A jegyespár igazi magyaros ország-világra szóló lakodalmat tervez, ahol finom falatok mellett magyaros dallamokban sem lesz hiány.
„Hagyományos magyaros lagzit tervezünk, ahol a finom ételek és italok mellett fontos a jó zene is. A mi esküvőnkön csakis a magyar mulatós és a hagyományos cigányzene kap helyet. Egy tradicionális cigányzenekar fogja húzni a talpalávalót” – újságolta a jegyespár.
A vőlegény elárulta, hogy L.L. Junior a kedvenc előadójuk, és nagyon szeretnék, hogy ő is fellépjen a nagy napon. Ki is használták a lehetőséget, és lapunkon keresztül kérték fel az előadót a fellépésre.
A helyzet az, hogy L.L. Juniornak muszáj ott lennie a lagzinkon. Igaz, pontos dátum nélkül elég nehéz felkérni bárkit is, de ha már úgyis itt vagyunk, akkor most megragadnánk az alkalmat, Junior szeretnénk felkérni téged, hogy lépj fel az esküvőnkön. Reméljük, eljut hozzád az üzenet és el tudod vállalni, mert nekünk te vagy a kedvenc előadónk
– üzente L.L. Juniornak a jegyespár.
A menyasszony azt is elárulta, hogy sokakkal ellentétben számára az esküvői ruha kiválasztása nem annyira fontos.
„Soha nem voltam az a kislány, aki minden nap az esküvőjéről álmodott és előre megtervezte, hogy milyen ruhája lesz. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a modell munkáim kapcsán már nagyon sokszor volt rajtam esküvői ruha, így nekem most a ruhaválasztás nem annyira elsődleges, mint általában a menyasszonyok számára. Ezzel együtt most lehetőségem adódott arra, hogy több ruhát is választhatok, ezért az biztos, hogy három is lesz az esküvőn” – mesélte az egykori Miss Balaton, amire a vőlegény meglepetten reagált: „Ezt jó megtudni, ez most nekem is új információ” – vágta rá nevetve a büszke vőlegény.
A jegyespár végezetül elárulta, hogy sokakkal ellentétben az ő kapcsolatukat nem tépázza meg az esküvőszervezéssel járó stressz, ugyanis számukra az a fontos, hogy végre a szeretteik körében kimondhatják a fogadalmukat.
