Balogh Eleni hamarosan férjhez megy: „Három ruhám is lesz a nagy napon!”

Balogh Eleni, a TV2 Szerencsekerék című műsorának szerencselánya csak úgy úszik a boldogságban. Amellett, hogy a karrierjében egyre nagyobb sikereket ér el, a magánéletét is töretlen boldogság övezi. Focista kedvese tavaly nyáron kérte meg a kezét, idén pedig már az esküvőt tervezgetik. A jegyespár most elárulta, hogy hagyományos lagzit terveznek és már az is biztos, hogy jövőre tartják az esküvőt.

A jegyespárral a Just Clear Awardon futottunk össze, ahol Eleni díjátadóként vett részt. A pár egy exkluzív interjú keretében mesélt a Bors olvasóinak az esküvővel kapcsolatos terveikről.

Ami biztos, hogy 2027-ben tartjuk az esküvőt. Nekem nagyon fontos volt, hogy páratlan évben legyen a nagy nap, mert rendkívül babonás vagyok. Azt vettem észre, hogy a páratlan évek számomra kivételesen szerencsések és egy esküvőnél fontos, hogy minden a legnagyobb rendben legyen. Nekem az minden vágyam, hogy egy nagy lagzink legyen, ahol a szerelmünket ünnepeljük

– kezdte mondandóját a szerencselány.

Még nagyon az elején járnak a szervezésnek

A vőlegény, Soós Dávid elárulta, hogy még nagyon az elején vannak az esküvői előkészületeknek, de már a leglényegesebb dolgokat megbeszélték.

„Az nehezíti az esküvőszervezést, hogy nincs még pontos dátum. Ennek a fő oka, hogy mindketten nagyon elfoglaltak vagyunk, és igazából egyikünk sem jó a szervezésben, de most nincs mit tenni, oda fogjuk tenni magunkat. Ami biztos, hogy nagy lagzit fogunk tartani, mindenki ott lesz, aki számunkra fontos” – mesélte lelkesen a vőlegény.

Egy autentikus cigányzenekar húzza majd a talpalávalót

A jegyespár igazi magyaros ország-világra szóló lakodalmat tervez, ahol finom falatok mellett magyaros dallamokban sem lesz hiány.