Kunu Márió szakított Kávétejszínnel, máris új csajjal kapták le – fotó

Kunu Márió szerelmi élete igazi szappanoperává vált az idei évben: először bejelentette, hogy elválik feleségétől, majd felvállalta kapcsolatát a nála jóval fiatalabb modellel, Czakó Emíliával, ám meglehet, a 2025-ös esztendő végét egy harmadik, ismeretlen hölggyel ünnepli.
Néhány hónappal ezelőtt még Kunu Márió és felesége Kunu Alexandra válásától volt hangos a sajtó. Az énekes és felesége 11 év után döntöttek úgy, hogy felbontják egymásnak tett esküjüket és beadták a válókeresetet.
Azóta több pletyka is keringett, miszerint titokban a rapper azon igyekszik, hogy visszahódítsa egykori szerelmét és gyermeke édesanyját, ám Szandi és Márió később ezt megcáfolták. A házasságuknak Alexandra elmondása szerint a zenész hűtlensége vetett véget. Korábban többször is napvilágra kerültek olyan dolgok, melyek megerősítették, hogy Kunu Márió félrelépett. Az utolsó csepp a pohárban a fiatal modell, Czakó Emília Kávétejszín volt.
A gyönyörű modell és Márió hónapok óta alkottak egy párt, ám ez idő alatt többször megingott szerelmük. Mostanra igazi se veled se nélküled kapcsolat alakult ki kettejük között. Hol együtt láthattuk őket, hol külön utakra tévedtek. A rapper azonban pár héttel ezelőtt teljesen lesokkolta követőit a közösségi médián, ugyanis egy közös képet posztolt szerelmével, ahol a lány egy ragyogó eljegyzési gyűrűt visel.
Természetesen azonnal elkezdődtek a találgatások, ám úgy tűnt, a szerelmesek kapcsolata erősebb lett, mint valaha és Márió a nagy kérdést is feltette Emíliának. Néhány nappal később viszont Márió elárulta, hogy szakítottak szerelmével.
A sors azonban ismét összesodorta őket, az énekes több képet is megosztott Instagram-oldalán, amelyeken mosolyogva ölelkeznek Kávétejszínnel, így úgy tűnt, szent a béke.
Most viszont, ha lehet ezt még bonyolítani, Máriót egy harmadik hölggyel kapták lencsevégre, tegnapi debreceni koncertje után. A kiszivárgott videón Kunu Márió és egy ismeretlen fekete szépség látható, meglehetősen közeli viszonyban.
Lapunk felkereste a zenészt, aki először tagadta, hogy szakítottak volna Kávétejszínnel, de végül beismerte, kapcsolatuk ismét zátonyra futott.
„Igen, szakítottunk...” - zárta rövidre a Borsnak, majd bontotta a vonalat. A fiatal lány, akivel Márió tegnap csókolózott, úgy tudni, 19 éves és még tanul. Egyébiránt pedig a backstage-ben bulizott végig a koncert alatt. Az este folyamán közös képek kerültek elő róla és Pető Brúnóról is.
