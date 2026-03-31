„Jöhet a következő” - Kovács Áron újra édesapa szeretne lenni?

Kovács Áron és Gesztesi Panka minden egyes héten elvarázsolják a nézőket a TV2 nagy sikerű műsorában, A Nagy Duettben, így nem csoda, hogy bejutottak a döntőbe. A műsorvezető elmondta a Blikknek, hogy jó formában akart lenni A Nagy Duettben, de most pont, hogy a rengeteg felkészülés miatt nincs ideje edzeni, ezért elkezdett pocakosodni.

A családjáról is beszélt a lapnak Kovács Áron, ugyanis elmondta, hogy a legjobb kondíciót a gyermekei adják, és most, 52 évesen simán bevállalna egy negyediket is.

A legjobb kondíciót a gyerekeim adják, mert valamelyikkel mindig van valami, nincs olyan, hogy hátradőlök és becsukom a szemem nyugiban, mert azonnal jön egy „Apa!”. De nagyon szeretem ezt az állapotot, apaként szeretnék a legjobban tíz pontokat elérni, a többi kevésbé fontos. Nagyon családos vagyok, szeretem a gyerekeket, úgyhogy jöhet a következő

– árulta el Kovács Áron, akinek van egy 2,5, egy 11 és egy 18 éves gyermeke.