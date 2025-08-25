Kovács Áron: „A hűtlenségnek a szikrája sincs bennem, 7 éve tart a kapcsolatom Zsófival!”

Bemelegítőemberből lett rádiós és tévés műsorvezető. Mindez a véletlen műve volt, az viszont már kevésbé, hogy Kovács Áronnak az évek alatt egy gyönyörű családja is lett.

Kovács Áron párja nem akar rivaldafénybe kerülni, a zenész ezért tiszteletben tartja mindezt (Fotó: László Szabolcs / hot magazin!)

Kovács Áron gyerekei is örökölték apjuk művészi vénáját

Magyar szakos tanárként végeztél a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A szüleid szántak erre pályára?

„A szüleim örültek, de rám volt bízva, mi leszek. Az volt a fontos, hogy azt csináljam, amit szeretek, amitől boldog leszek. Járnak az előadásaimra. Gépésztechnikus édesanyám szerette volna, ha orvos leszek, gépészmérnök édesapám a vállalkozása folytatását bízta volna rám. De ahogy ők nem presszionáltak engem, úgy én sem akarom ráerőltetni a gyerekeimre a be nem teljesült szülői vágyakat. Máté hegedülni tanult, most gitározik, számítógép segítségével szerez-szerkeszt zenét. Luca jól táncol, színészi képességeket mutat, még bármi lehet. Milán kicsi, kétéves.”

Van egy csodaszép dalod, a Lennél, amit Máté közreműködésével adtatok elő: hegedűn kísér téged. Szerelmes, lánykérő hangulatú ez a szerzeményed.

„Az is. Kapom a fényképeket, az üzeneteket, hogy többen kérték meg a párjuk kezét, illetve házasodtak össze a Lennél-re. Akkor készült a dal, amikor Zsófi, a mátkám néhány órát nem volt otthon. A kis házi stúdióban dolgoztunk Mátéval, Luca meg kritizált. A dal tiszta egyszerűsége az, amire törekedtünk. Nem vagyok híve a nyilvános lánykérésnek. Autóban ültünk Zsófival, amikor azt mondtam neki, hogy szeretném, ha meghallgatna valamit. Egyszer csak felfigyelt a szövegre: „Mondd, leélnéd-e velem az életemet?” Akkor eltörött a mécses. Igent mondott.”

Kovács Áron zenekara nélkül is csutkára húzza a gázt a tévés műsoraiban (Fotó: Archív / hot magazin!)

Szerencsések vagytok egymással. Bár huszonöt évvel vagy idősebb a párodnál, nem látszik a korkülönbség. Zsófi pedig nagyon szép nő.

„Velem van a Jóisten. Az ember úgy választ, hogy a szeretet meglegyen. Nem vagyok híve a nyilvános kérkedésnek, a dicsekvésnek. Az ember legszívesebben világgá kiáltaná a boldogságát. De sem a gyerekeim szépségével, sem az utazásainkkal nem keresem a médiumokat. Azzal pedig, hogy olyan gyönyörű nővel, mint a feleségem, eddig nem találkoztam, szintén nem dicsekszem, nem posztolok.”