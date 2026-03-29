Teljes sokk és döbbenet A Nagy Duett stúdiójában: senki sem akarta elhinni, hogy pont ennek a párosnak kellett kiesnie karnyújtásnyira a döntőtől

Már ez első másodperctől kezdve világos volt, hogy elképesztő izgalmaknak nézünk elébe A Nagy Duett hetedik élő adásában, ugyanis ez már az elődöntő.

Az izgalmakat pedig csak tovább fokozta, hogy ezúttal a zsűri senkit sem menthetett meg a kieséstől, így most minden játékosnak extrán szüksége volt a közönség szavazatira. A nézők kegyeiért versengő párosok pedig nem mások voltak, mint Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., Gesztesi Panka és Kovács Áron, Curtis és felesége, Barnai Judit, valamint Vastag Csaba és felesége, Domján Evelin voltak.

A biztos továbbjutók közé először Vastag Csaba és Domján Evelin párosa jutott tovább, akiket Lengyel Johanna és Schóbert Norbi Jr. követett, így Gesztesi Panka és Kovács Áron, valamint Curtis és Barnai Judit kerültek a veszélyzónába.

A közönség végül úgy döntött, hogy Curtis és Barnai Judit párosa nem mehet tovább A Nagy Duett nyolcadik évadénak döntőjébe.