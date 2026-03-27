Összeomlott a próbán Gesztesi Panka – Drámai pillanatok A Nagy Duett kulisszái mögött

A Nagy Duett 2026 egyik legkedveltebb és legprofibb párosa kétségtelenül Kovács Áron és Gesztesi Panka, akik hétről hétre elképesztő minőségű produkciókkal állnak színpadra. Panka édesanyja, Magyarország egyik legnépszerűbb és legismertebb műsorvezetője, Liptai Claudia korábban azt hitte, hogy lánya nemet fog mondani A Nagy Duett felkérésre, de ez nem így történt – a közönség nagy örömére –, hiszen Gesztesi Panka az egyik legkedveltebb karaktere a TV2 énekes műsorának. Hiába a profizmus, néha őket sem kerülik el a nehéz pillanatok, ugyanis Liptai Claudia lánya TikTok-oldalán mesélt arról, hogy az egyik próbán összeomlott.

Gesztesi Pankának korábban súlyos balesete is volt

Panka összeomlott az egyik próbán, és elmondta ez nem az első ilyen

Panka A Nagy Duett próbáján omlott össze

A Nagy Duett 2026 próbái nemcsak a látványos produkciókról szólnak, hanem a háttérben zajló érzelmi hullámvasútról is. Gesztesi Panka őszintén mesélt arról, milyen nehézségekkel kell megküzdenie a felkészülés során, és azt sem titkolta, hogy a feszültség időnként nála is utat tör. A fiatal énekesnő azonban egészen másként tekint ezekre a pillanatokra, mint ahogy sokan gondolnák – számára ez már szinte a folyamat része. Így fogalmazott a legutóbbi élő show próbája után:

Most lett vége a próbának, ma is volt egy nagyobb breakdown (összeomlás), de nem baj, mert ez tökre normális, meg ilyen történik... Az utolsó próba nagyon jó volt, úgyhogy most már nagyon jó kedvem van.

Aggodalomra okot adó hírek érkeztek Gesztesi Pankáról az egyik adás előtti szombaton. Liptai Claudia közösségi oldalán osztotta meg, hogy lánya A Nagy Duett negyedik adására készülve olyan súlyosan lesérült, hogy a napot a sebészeten indították. Panka ennek ellenére varázslatos produkciót tett színpadra Kovács Áronnal, igaz, a műsor után elárulta: be volt kötve a lába. Erről az esetről így nyilatkozott a Borsnak:

Egy kéz nélküli cigánykereket szerettem volna csinálni, meglepetés lett volna. Igazából nem tudom, hogy ennek a gyakorlása közben történt-e, de egy rossz földreérkezés után nagyon megfájdult a bokám, a szalagokkal történt valami, ezért mentünk el a sebészetre. A produkciót ezért bekötözött lábbal csináltam, a hosszabb zokni is ezért volt rajtam, hogy takarja a kötést. Úgy érkeztem meg a stúdióba vasárnap, hogy nagyon fájt a lábam, volt bennem fájdalomcsillapító. Aztán bejöttem a produkciónkra és mintha nem is lett volna a sérülésem, az adrenalin úgy dolgozott bennem, hogy egyszerűen nem éreztem a fájdalmat!

Bár időnként nála is előfordulnak nehezebb pillanatok, azt nem lehet elvitatni Gesztesi Pankától, hogy kivételes hangja van, és egyértelműen a színpadra született.