A Dal 2026: Könnyek és vastaps, Kökény Dani béke dala mindenkit letaglózott

Kökény Danit 2022-ben a Sztárban Sztár Leszek! műsorában ismerhette meg az ország. Az akkor még csak tizenhétéves énekes a nehéz körülményei között reményt keresve nevezett a tehetségkutatóba. A tíz héten át tartó kemény munka meghozta a gyümölcsét, ő lett az évad győztese és az év legsokoldalúbb előadója. Most azonban újra megméreti magát, ezúttal a Duna csatorna A Dal 2026 dalversenyében és nem is akárhogyan. A még mindig csak huszonegyéves énekes szombaton olyan pillanatot teremtett a műsorban, melyre nagyon régen nem volt példa.
Kökény Dani nem először állt A Dal színpadára, hiszen 2024-ben az Ugyanaz a ház című versenydala egészen a döntőig menetelt. A szerzeményt 2025-ben pedig Fonogram-díjjal is elismerték. A személyes töltetű dal után most egy mindenkit érintő, béke dallal állt A Dal 2026 színpadára.
A Sose feledd! című dalomat, még a 2024-es dalverseny idején kezdtem el megírni. Úgy éreztem azonban, hogy ennek a dalnak olyan helyet kell találnom, mely méltó lehet a számára. Nem szerettem volna csak úgy megjelentetni. Tavaly dalszerzőként versenyeztem a műsorban, idén viszont elérkezettnek láttam az időt arra, hogy A Dal színpadán mutassam be ezt a dalt. Nagyon örültem, hogy beválogatták a legjobb harminc versenydal közé
– jegyezte meg az énekes, akit hasonlóan a 2024-ben előadott produkciójához most is könnyes szemek és hosszan tartó vastaps fogadott a dal előadását követően.
„Bár A Dal egy dalverseny és lényegében a dalok versengenek egymással, mégis abban a pillanatban úgy éreztem nem számítanak a pontok és nem számítanak a szavak, én már nyertem. A színpadon állva átélni azt az energiát és szeretetet, amit a közönségtől kaptam egyszerűen leírhatatlan. Olyan pillanat, amit soha nem fogok elfelejteni” – tette hozzá az énekes, akit nem csak a stúdió falai között ölelt magához a közönség.
A Duna hivatalos közösségi média felületén a tetszésnyilvánítások bizonyítják, hogy Kökény Dani produkciója elnyerte a nézők tetszését. Egyszerűen tarol a dal, az előadás és az üzenet. A közönség azonban elégedetlen is a zsűri pontjaival, akik csak a negyedik legmagasabb ponttal jutalmazták a háború ellen és a béke jegyében született szerzeményt:
„Minden zsűritagtól tíz pontot érdemelt volna”
„Gyönyörű dal mégis kevés pontot kapott”
„Nem értettem a zsűrit, 10 pontot kellett volna adnia”
„Ő volt az est legjobb előadója, a zsűrinek nem jó a füle.”
A több mint száz hozzászólás mind az énekes és dala mellett áll ki, azonban közönség támogatására most is nagy szükség van. A következő bemutatkozó adásig, február 28-ig lehet sms-ben szavazni Danira és a dalra. Egy héten át, egy telefonkészülékről akár ötven sms-el is támogathatja Kökény Dani béke dalát. Az alapdíjas sms üzenetben a 03-as kódot kell elküldeni a 06 20 vagy 30 vagy 70 810-1799-e sms számra.
