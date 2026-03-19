BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

József, Bánk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ragyogó este a Televíziós Újságírók Díjátadóján: Taroltak a TV2 műsorai és a Hunyadi!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 12:35
Ördög NóraKincsvadászokHunyadiTelevíziós Újságírók DíjátadóTV2
Átadták a Televíziós Újságírók Díja elismeréseit, ahol a hazai televíziózás legjobbjait ünnepelték. A Hunyadi szereplői és alkotói is reflektorfénybe kerültek, hiszen a sorozat szinte minden fontos kategóriában diadalmaskodott.
K. G.
A szerző cikkei

A Budapest Music Center adott otthont a rangos díjátadó gálának, ahol szerda este a hazai televíziós szakma kiemelkedő teljesítményeit ismerték el. A Hunyadi több kategóriában is díjat érdemelt, de több TV2-s produkciót is elismertek. A Televíziós Újságírók Díja 2026 ismét bizonyította, hogy a magyar televíziós kínálat sokszínű és versenyképes.

A Hunyadi sorozat stábjának képviselői és az esten megjelent színészek.
A Hunyadi sorozat több díjat is bekaszált a díjátadón (Forrás: Mediaworks archív)

A Hunyadi tarolt az este folyamán

A Hunyadi sorozat a 2026-os Televíziós Újságírók Díjátadóján óriásit tarolt. Az ünnepélyes keretek között lebonyolított estén 15 kategóriában hirdettek győztest. A szakújságírókból álló zsűri idén is erős mezőnyből választott, több kategóriában szoros verseny után születtek meg a döntések.
Az est egyik nagy nyertese a TV2 volt, a csatorna ugyanis több kategóriában is diadalmaskodott. A „Sztárban Sztár All Stars 2025” elnyerte a legjobb nagyszabású show-műsor díját, míg Ördög Nóra a legjobb női műsorvezető lett. A férfi műsorvezetők között Till Attila bizonyult a legjobbnak, aki megható és humoros beszédben köszönte meg az elismerést. Felidézte pályája kezdetét, amikor Árpa Attila volt a főnöke, valamint azt is, hogy Geszti Péter egy kávé mellett bátorította a karrierje elején. Mint mondta, számára a csapatmunka a legfontosabb, és külön öröm, hogy ezt a szakma is értékeli.

Kádár L. Gellért a legjobb színésznek járó díjat vehette át (Forrás: Mediaworks archív)

Több TV2-s produkciót is díjaztak

A Kincsvadászok című műsor a stúdióreality kategóriában győzött. A stáb hangsúlyozta, mennyire hálásak a lehetőségért, és büszkék arra, hogy sikerült közelebb hozniuk a nézőkhöz a műsor különleges világát, felkeltve az érdeklődést a tárgyak története iránt.
A fikciós kategóriákban egyértelműen a Hunyadi sorozat dominált. A produkció elnyerte a legjobb sorozat díját, míg Kádár L. Gellért a legjobb színész, Fekete Ernő pedig a legjobb mellékszereplő lett. A Hunyadi szereplők és az alkotók hangsúlyozták, hogy a siker kulcsa az összetartó és tehetséges csapat volt. Külön kiemelték, hogy Gellért felfedezése nélkül talán nem is valósulhatott volna meg a projekt, akire ráadásul véletlenül, egy távoli erdélyi településen találtak rá.
Az est során életműdíjat kapott Bányai Gábor, aki hosszú pályafutása során számos emlékezetes televíziós produkcióhoz járult hozzá.
A díjátadó gála ismét rávilágított arra, hogy a magyar televíziózás képes megújulni, miközben tiszteletben tartja hagyományait. A visszatérő nagy nevek mellett új produkciók és friss arcok is bizonyították, hogy a hazai képernyős világ továbbra is pezsgő és izgalmas.

2026_03_18_Televíziós díjkiosztó_SZL
Galéria: Nagy győztesek és megható pillanatok a Televíziós Újságírók Díja 2026 gálán
1/14
A 2026-os Televíziós Újságírók gálájának díjazottjai

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
