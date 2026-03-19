Ragyogó este a Televíziós Újságírók Díjátadóján: Taroltak a TV2 műsorai és a Hunyadi!

A Budapest Music Center adott otthont a rangos díjátadó gálának, ahol szerda este a hazai televíziós szakma kiemelkedő teljesítményeit ismerték el. A Hunyadi több kategóriában is díjat érdemelt, de több TV2-s produkciót is elismertek. A Televíziós Újságírók Díja 2026 ismét bizonyította, hogy a magyar televíziós kínálat sokszínű és versenyképes.
A Hunyadi sorozat a 2026-os Televíziós Újságírók Díjátadóján óriásit tarolt. Az ünnepélyes keretek között lebonyolított estén 15 kategóriában hirdettek győztest. A szakújságírókból álló zsűri idén is erős mezőnyből választott, több kategóriában szoros verseny után születtek meg a döntések.
Az est egyik nagy nyertese a TV2 volt, a csatorna ugyanis több kategóriában is diadalmaskodott. A „Sztárban Sztár All Stars 2025” elnyerte a legjobb nagyszabású show-műsor díját, míg Ördög Nóra a legjobb női műsorvezető lett. A férfi műsorvezetők között Till Attila bizonyult a legjobbnak, aki megható és humoros beszédben köszönte meg az elismerést. Felidézte pályája kezdetét, amikor Árpa Attila volt a főnöke, valamint azt is, hogy Geszti Péter egy kávé mellett bátorította a karrierje elején. Mint mondta, számára a csapatmunka a legfontosabb, és külön öröm, hogy ezt a szakma is értékeli.
A Kincsvadászok című műsor a stúdióreality kategóriában győzött. A stáb hangsúlyozta, mennyire hálásak a lehetőségért, és büszkék arra, hogy sikerült közelebb hozniuk a nézőkhöz a műsor különleges világát, felkeltve az érdeklődést a tárgyak története iránt.
A fikciós kategóriákban egyértelműen a Hunyadi sorozat dominált. A produkció elnyerte a legjobb sorozat díját, míg Kádár L. Gellért a legjobb színész, Fekete Ernő pedig a legjobb mellékszereplő lett. A Hunyadi szereplők és az alkotók hangsúlyozták, hogy a siker kulcsa az összetartó és tehetséges csapat volt. Külön kiemelték, hogy Gellért felfedezése nélkül talán nem is valósulhatott volna meg a projekt, akire ráadásul véletlenül, egy távoli erdélyi településen találtak rá.
Az est során életműdíjat kapott Bányai Gábor, aki hosszú pályafutása során számos emlékezetes televíziós produkcióhoz járult hozzá.
A díjátadó gála ismét rávilágított arra, hogy a magyar televíziózás képes megújulni, miközben tiszteletben tartja hagyományait. A visszatérő nagy nevek mellett új produkciók és friss arcok is bizonyították, hogy a hazai képernyős világ továbbra is pezsgő és izgalmas.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.