Megvannak a Televíziós Újságírók Díjának idei nyertesei!

Ünnepélyes keretek között adták át a hazai televíziós szakma egyik legrangosabb elismerését, ahol a legjobb műsorokat, sorozatokat és a képernyő legismertebb arcait díjazták 15 kategóriában. A díjakat televíziós szakújságírók ítélik oda az előző év legkiemelkedőbb szórakoztató műsorainak és alakjainak. A Televíziós Újságírók Díjra jelöltek idei mezőnye rendkívül erős volt, így több kategóriában is kiélezett verseny után születtek meg az eredmények.

Ünneplik a tévés szakma legjobbjait

A Televíziós Újságírók Díjait egy impozáns gála keretében, a Budapest Music Centerben ma, március 18-án adták át. Idén 15 kategóriában osztottak ki elismeréseket. Az est házigazdája a hagyományoknak megfelelően, Gundel-Takács Gábor volt, díjat pedig a legjobb nagyszabású showműsor, vetélkedő, reality, stúdióreality, talkshow, szórakoztató-ismeretterjesztő műsor, zsűritag, illetve a legjobb női- és férfi műsorvezető, mellékszereplő, színész és színésznő, valamint sorozat kategóriában osztottak ki. A tavalyi díjátadó bár nagyszerű hangulatban telt, mégis egy kisebb összetűzés árnyékolta be, hiszen röviddel az átadó előtt bontakozott ki konfliktus Korda Györgyék és Hajós András között. Az emlékezetes nézeteltérés alapját az okozta, hogy Hajós András zsűritagként egy félreérthető viccet engedett meg magának a Nagy Duett 2025-ös évadában Korda Görgy feleségének, Balázs Klárinak, amitől hetekig hangos volt a sajtó. Idén azonban nem előzte meg hasonló nézeteltérés az eseményt és nyugodtabb vizeken hajóztunk be a gálára. Az est elején egy megható videóban megemlékeztek a 2025-ben elhunyt színészekről.

A Televíziós Újságírók Díj 2026 nyertesei

Az idei eseményen többek között díjat vehetett át Nagyszabású showműsor kategóriában a TV2 produkciója, a Sztárban Sztár All Stars. Női műsorvezető kategóriában Ördög Nóra lett a győztes.

Az idei díjátadó ismét megmutatta, mennyire sokszínű és erős a hazai televíziós kínálat. A nyertesek között több nagy visszatérő név is szerepelt, de új produkciók is bizonyítani tudtak.