Iráni háború: Elértük a Dubajban rekedt influenszert

A fiatalok által csak POWERR-ként ismert influenszer február 23-án még vidáman „túráztatta” követőit azzal, hogy találják ki, éppen hová is tart, miközben megmutatta, hogy egy repülőgép business osztályán ücsörgött egy cimborájával. A követői hamar kitalálták, hogy Dubajba tart, ahonnan aztán naponta be is jelentkezett egy-egy rövid videóval. Szombaton pedig megindult az iráni háború, aminek következményeként végül a szorult helyzetbe került rezsim megtámadta a környező országokat, köztük az Egyesült Arab Emírségek második legnagyobb városát, Dubajt is. Ennek következményeként a térség légteret lezárták és magyar turisták ezrei ragadtak a térségben. Köztük Varga Krisztián, vagyis POWERR is, aki, négy nappal a várost ért iráni támadások után az interneten keresztül adott interjút a Borsnak.

Az iráni háború szorult helyzetbe sodorta a fiatal magyar influenszert is (Fotó: Mediaworks)

Helyzetjelentés Dubajból az iráni háború kirobbanása után négy nappal

Bors: Mesélj a pillanatról, amikor tudatosodott benned, bennetek, hogy valami nem stimmel!

POWERR: Az elején csak annyit fogtunk fel a történésekből, hogy plusz pár napot kell itt töltenünk.

Azt nem gondoltuk, hogy itt is történhetnek problémák. Aztán bebizonyosodott, hogy itt sem száz százalékig tiszta a helyzet.

Épp a szállásra tartottunk visszafelé, amikor pár robbanást hallottunk és láttunk néhány dolgot az égen…

Bors: Milyen tapasztalataid vannak a helyzet kezelésével kapcsolatban. Rendesen kaptatok tájékoztatást?

POWERR: Igazából Dubaj nagyon jól kezeli a helyzetet. Én biztonságban érzem magam a történések ellenére is. Magunktól igyekszünk tájékozódni a hivatalos forrásokat keresve.

Bors: Volt számodra mélypontja az eseményeknek?

POWERR: Igazából nem. Próbáljuk pozitív szemlélettel kezelni a helyzetet, amennyire lehet. Nem búsulunk, vagy depressziózunk egész nap. Az ember szó szerint tehetetlen. Nem tudunk tenni semmit, hiszen le vannak zárva a repterek. Csak várni tudjuk, hogy vége legyen.

POWERR: Ha minden jól megy, a héten már sikerül hazautaznunk

Bors: Mi a jelen helyzet? Boltok, üzletek, közszolgáltatások, éttermek, hangulat?