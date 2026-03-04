Iráni háború: Elértük a Dubajban rekedt influenszert

A fiatalok által csak POWERR-ként ismert influenszer február 23-án még vidáman „túráztatta” követőit azzal, hogy találják ki, éppen hová is tart, miközben megmutatta, hogy egy repülőgép business osztályán ücsörgött egy cimborájával. A követői hamar kitalálták, hogy Dubajba tart, ahonnan aztán naponta be is jelentkezett egy-egy rövid videóval. Szombaton pedig megindult az iráni háború, aminek következményeként végül a szorult helyzetbe került rezsim megtámadta a környező országokat, köztük az Egyesült Arab Emírségek második legnagyobb városát, Dubajt is. Ennek következményeként a térség légteret lezárták és magyar turisták ezrei ragadtak a térségben. Köztük Varga Krisztián, vagyis POWERR is, aki, négy nappal a várost ért iráni támadások után az interneten keresztül adott interjút a Borsnak.
Bors: Mesélj a pillanatról, amikor tudatosodott benned, bennetek, hogy valami nem stimmel!
POWERR: Az elején csak annyit fogtunk fel a történésekből, hogy plusz pár napot kell itt töltenünk.
Azt nem gondoltuk, hogy itt is történhetnek problémák. Aztán bebizonyosodott, hogy itt sem száz százalékig tiszta a helyzet.
Épp a szállásra tartottunk visszafelé, amikor pár robbanást hallottunk és láttunk néhány dolgot az égen…
Bors: Milyen tapasztalataid vannak a helyzet kezelésével kapcsolatban. Rendesen kaptatok tájékoztatást?
POWERR: Igazából Dubaj nagyon jól kezeli a helyzetet. Én biztonságban érzem magam a történések ellenére is. Magunktól igyekszünk tájékozódni a hivatalos forrásokat keresve.
Bors: Volt számodra mélypontja az eseményeknek?
POWERR: Igazából nem. Próbáljuk pozitív szemlélettel kezelni a helyzetet, amennyire lehet. Nem búsulunk, vagy depressziózunk egész nap. Az ember szó szerint tehetetlen. Nem tudunk tenni semmit, hiszen le vannak zárva a repterek. Csak várni tudjuk, hogy vége legyen.
Bors: Mi a jelen helyzet? Boltok, üzletek, közszolgáltatások, éttermek, hangulat?
POWERR: Tapasztalatom szerint minden ugyanúgy működik, mint eddig. A boltok, bárok és éttermek nyitva vannak. Ma is megyünk strandolni. Tehát minden nyitva van és működik is normálisan.
Pár emberen persze látom, hogy be van feszülve és természetesen olyan embereket is láttam, akik meg voltak ijedve.
Bors: A hazautazásotok hogy áll? Milyen plusz anyagi terhet ró rátok a kint tartózkodás?
POWERR: Ha minden jól megy, a héten már sikerül hazautaznunk. A szállást pedig fizetjük, ahogy a kaját és minden mást is. Megkérdeztük a hotelt, hogy van-e bármi támogatás az itt ragadt turisták számára, de ilyesmi nincs. Sem ebben a hotelben, sem máshol.
Bors: A légitársaságok mennyire együttműködőek?
POWERR: Ha tudunk velük beszélni, akkor együttműködőek. De nagyon nehéz őket elérni, akár telefonon, akár írásban próbálkozunk. Végül sikerült átraknunk a hazautunkat, ami eléggé nehéz volt. Persze túlterheltek…
