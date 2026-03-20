A műsorvezető őszinte aggodalommal tekint a jövőbe és bízik abban, hogy április 12-én végül a józan ész arat majd diadalt a háborús érvrendszerek felett. Óriási erők tolnak most minket a totális háború irányába, ezért Hajdú Péter minden magyar választópolgárt arra kér, hogy a baloldalról érkező folyamatos nyomás ellenére, a mindent eldöntő napon szánjon egyetlen percet a döntésére és a biztos választás mellett tegye le a voksát. Péter AzIgaziDopeManTV stúdiójában beszélt a közelgő választás tétjéről.

Hajdú Péter szerint Orbán Viktor az egyetlen politikus ma Magyarországon, aki képes kívül tartani minket a háborúból (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter szerint az egész világunk beteg

Csak Orbán Viktor tapasztalata tarthat minket távol a háborútól

Nem hagyhatjuk, hogy elvigyék a fiainkat

Ukrajnában kényszerrel sorozzák be a férfiakat

Hajdú Péter: „Amit Orbán Viktor 2010 óta megjósolt, az mind úgy is lett”

„Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon szomorú lennék, ha most győzedelmeskedne a demagógia. Azt a példát szoktam mondani szűkebb és tágabb körben egyaránt, hogy ha te beteg vagy, sőt súlyos beteg vagy, akkor nem egy frissen diplomázott orvoshoz mész el, hanem megkeresed azt a professzort, akinek több évtizedes tapasztalata van és meg tud gyógyítani.”

Abban gondolom mindannyian egyetértünk, hogy a világunk most nagyon beteg. Forrong minden körülöttünk és bármikor belesodródhatunk a háborúba.

„Most van egy olyan miniszterelnökünk, aki fel tudja hívni Donald Trumptól kezdve, Hszi Csin-pingen át Vlagyimir Putyinig bezárólag a világ legnagyobb vezetőit. Vajon a világban ezt hányan tehetik meg Orbán Viktoron kívül?” – tette föl a kérdést AzIgaziDopeManTV DopeRanos című műsorában Hajdú Péter, aki nem kertelt és egyenesen kimondta, csak Orbán Viktor és a Fidesz lehet számunkra az út a tartós béke felé. „Gondoljunk csak bele, mekkora dolog, hogy gyakorlatilag heti váltásban volt itt az amerikai és a kínai külügyminiszter. Orbán Viktor elképesztően okos és tapasztalt. Ízig-vérig politikus egy fekete-öves politikus. Amit 2010 óta megjósolt, az mind úgy is lett” – emlékeztette beszélgetőtársait és a nézőket is a Frizbi TV műsorvezetője.