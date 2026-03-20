Hajdú Péter: „Amit Orbán Viktor 2010 óta megjósolt, az mind úgy is lett”

A műsorvezető őszinte aggodalommal tekint a jövőbe és bízik abban, hogy április 12-én végül a józan ész arat majd diadalt a háborús érvrendszerek felett. Óriási erők tolnak most minket a totális háború irányába, ezért Hajdú Péter minden magyar választópolgárt arra kér, hogy a baloldalról érkező folyamatos nyomás ellenére, a mindent eldöntő napon szánjon egyetlen percet a döntésére és a biztos választás mellett tegye le a voksát. Péter AzIgaziDopeManTV stúdiójában beszélt a közelgő választás tétjéről.
„Alapvetően azt gondolom, hogy nagyon szomorú lennék, ha most győzedelmeskedne a demagógia. Azt a példát szoktam mondani szűkebb és tágabb körben egyaránt, hogy ha te beteg vagy, sőt súlyos beteg vagy, akkor nem egy frissen diplomázott orvoshoz mész el, hanem megkeresed azt a professzort, akinek több évtizedes tapasztalata van és meg tud gyógyítani.”
Abban gondolom mindannyian egyetértünk, hogy a világunk most nagyon beteg. Forrong minden körülöttünk és bármikor belesodródhatunk a háborúba.
„Most van egy olyan miniszterelnökünk, aki fel tudja hívni Donald Trumptól kezdve, Hszi Csin-pingen át Vlagyimir Putyinig bezárólag a világ legnagyobb vezetőit. Vajon a világban ezt hányan tehetik meg Orbán Viktoron kívül?” – tette föl a kérdést AzIgaziDopeManTV DopeRanos című műsorában Hajdú Péter, aki nem kertelt és egyenesen kimondta, csak Orbán Viktor és a Fidesz lehet számunkra az út a tartós béke felé. „Gondoljunk csak bele, mekkora dolog, hogy gyakorlatilag heti váltásban volt itt az amerikai és a kínai külügyminiszter. Orbán Viktor elképesztően okos és tapasztalt. Ízig-vérig politikus egy fekete-öves politikus. Amit 2010 óta megjósolt, az mind úgy is lett” – emlékeztette beszélgetőtársait és a nézőket is a Frizbi TV műsorvezetője.
Hajdú Péteren az egész beszélgetés alatt jól érezhető volt a feszültség. Ő pedig ki is fejtette, miért aggódik olyan nagyon. Előtte azonban egy fontos kéréssel fordult minden, választásra jogosult magyar emberhez. „Én azt mondom, hogy a józan észnek kell nyernie április 12-én. Amikor a választók majd bemennek a szavazófülkébe, csak azt szeretném, ha mindenki egyetlen percet elgondolkodna. Tegye fel magának a kérdést, hogy Orbán Viktor maradjon-e a miniszterelnök és egy kiszámítható jövőre szavazzon, vagy egy kaotikus bizonytalanságra. Ha ezt megteszi, nem hiszem el, hogy a végén nem a Fideszre húzza az x-et. Ha másképp dönt, az olyan szintű felelőtlenség, amit elképzelni sem tudok” – tárta szét a karját Hajdú Péter, akinek Dopeman is minden szavával egyetértett. A műsorvezető arca ezen a ponton elkomorult, hiszen eszébe jutott a kamaszfia, aki már a felnőttkor határán jár. „Ha belegondoltok, gyerekeink vannak! Azért keresem a szavakat, mert a fiam tizenöt éves… Ha őt elvinnék katonának, én a testemmel akadályoznám meg, de én sem akarok katonának menni. Ha megnézitek, Ukrajnában kényszersorozás van. Ha az utcán meglátnak egy életerős férfit az utcán, összeverik, berakják egy autóba és elviszik katonának. Hacsak nincsen ötezer eurója, mert ennyiért ki tudja váltani magát.”
Tehát ez a szegények háborúja. Értük ezek szerint nem kár… Ez katasztrófa!
– nézett maga elé a műsorvezető.
