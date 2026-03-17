Dopeman megkínozta magát a Magyar Péter filmmel: Az alkotás felér egy konkrét zárójelentéssel

Pityinger Laci, alias Dopeman nem akart úgy véleményt mondani a Tavaszi szél című dokumentumfilmről, hogy nem látta. Tartott is a cél érdekében egy zsebbe nyúlós estét. Elvitte kedvesét és a Dopeman TV-s műsorvezetőtársát is a vetítésre. Vett üccsit, popcornt és nachost is, így ébren tudta magát tartani egészen a végéig. Jöjjön Dopeman rövid, velős véleménye a Magyar Péter ihlette moziról!
Dopeman: Az ellenzéki szavazó többet érdemel ennél a sarlatánságnál
„Na, az adófizetők pénzén beültünk megnézni a @magyar_peter_official_the_man filmet a moziba, hogy tudjam miről beszélünk. Itt még nagy volt a vidámság, de a mozi felénél már lehervadt a mosoly. Most csak annyit, hogy ez az alkotás felér egy konkrét zárójelentéssel, és egyben súlyos kordokumentum is (ehhez gratulálok az alkotóknak, bár a kórrajz szerintem nem állt szándékukban). Egy szó, mint 100 a TISZA jelenség komoly veszély Magyarországra nézve, és ezt nem viccből mondom. Az ellenzéki szavazó többet érdemel ennél a sarlatánságnál.”
Részletesebben majd a DopeRanosban, mert van miről.
„Volt rajtunk kívül még pár “szektás”. Hát… Együtt érzek velük, de az Isten mentsen tőlük”- írta közösségi oldalán a rapper, aki egy fényképpel bizonyította, hogy nem a levegőbe beszél, valóban elintézett hármuknak az életükből kidobott 101 percet, amit senki, de senki nem adhat már vissza a bátor kis társaságnak.
De mi is látszik még jól ezen a bizonyos fényképen? Bizony az, hogy erre az önfeláldozó magatartásra Dopemanéken kívül nem sokan adtak pénzt ezért az élményért.
