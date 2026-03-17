BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Patrik, Gertrúd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dopeman megkínozta magát a Magyar Péter filmmel: Az alkotás felér egy konkrét zárójelentéssel

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 15:15
A népszerű rapper gondolt egy merészet, vett egy mély levegőt, majd három mozijegyet a Magyar Péter egóját simogató „dokumentumfilmre”. Dopeman becsületére legyen mondva, türelemmel végignézte mind a 101 percet. Lett is véleménye…
Bors
A szerző cikkei

Pityinger Laci, alias Dopeman nem akart úgy véleményt mondani a Tavaszi szél című dokumentumfilmről, hogy nem látta. Tartott is a cél érdekében egy zsebbe nyúlós estét. Elvitte kedvesét és a Dopeman TV-s műsorvezetőtársát is a vetítésre. Vett üccsit, popcornt és nachost is, így ébren tudta magát tartani egészen a végéig. Jöjjön Dopeman rövid, velős véleménye a Magyar Péter ihlette moziról!

Dopeman hősiesen helyt állt és megnézte Magyar Péter ego moziját (Fotó: Mediaworks)

Dopeman: Az ellenzéki szavazó többet érdemel ennél a sarlatánságnál

  • A rapper szerint a maga nemében kordokumentum lett a Tavaszi szél
  • Nem volt sok érdeklődő a moziban
  • 101 perc egosimogatás a film

 

Dopeman: „ A Tisza jelenség komoly veszély Magyarországra nézve”

Na, az adófizetők pénzén beültünk megnézni a @magyar_peter_official_the_man filmet a moziba, hogy tudjam miről beszélünk. Itt még nagy volt a vidámság, de a mozi felénél már lehervadt a mosoly. Most csak annyit, hogy ez az alkotás felér egy konkrét zárójelentéssel, és egyben súlyos kordokumentum is (ehhez gratulálok az alkotóknak, bár a kórrajz szerintem nem állt szándékukban). Egy szó, mint 100 a TISZA jelenség komoly veszély Magyarországra nézve, és ezt nem viccből mondom. Az ellenzéki szavazó többet érdemel ennél a sarlatánságnál.”

Részletesebben majd a DopeRanosban, mert van miről. 

„Volt rajtunk kívül még pár “szektás”. Hát… Együtt érzek velük, de az Isten mentsen tőlük”- írta közösségi oldalán a rapper, aki egy fényképpel bizonyította, hogy nem a levegőbe beszél, valóban elintézett hármuknak az életükből kidobott 101 percet, amit senki, de senki nem adhat már vissza a bátor kis társaságnak. 

Besülni látszik a Magyar Péter mozi...

De mi is látszik még jól ezen a bizonyos fényképen? Bizony az, hogy erre az önfeláldozó magatartásra Dopemanéken kívül nem sokan adtak pénzt ezért az élményért.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
