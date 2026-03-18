Folytatódik az Orbán Viktor országjárása: kövesd velünk élőben a dunaújvárosi állomás eseményeit!

"Ma sincs megállás. Találkozzunk 18:30-kor Dunaújvárosban, a Dózsa György téren. Legyünk ott minél többen, hogy mindenki megtudja, a Fidesz a biztos választás" - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki a keddi egri állomás után most Dunaújvárosban mond beszédet.
Curtis még fellépésük előtt elárulta, hogy hatalmas tömeg gyűlt össze a Dózsa György téren.
"Több mint kétszer annyian gyűltek össze a dunaújvárosi téren, mint Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanitt tartott tiszás rendezvényén, egyre erősödő támogatással futunk neki az áprilisi országgyűlési választásnak" – közölte Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke.
A Fidesz politikusa beszédében kiemelte, hogy most áprilisban is hasonló győzelmet szeretnének aratni, mint 2022-ben és 2024-ben.
Nagyon egyszerű a kérdés, háborúról vagy békéről döntünk. A Fidesz jelenti a biztonságot.
A fideszes jelölt azt kérte, hogy Mészáros Lajost, a kormánypárt helyi jelöltjét támogassák a dunaújvárosiak.
