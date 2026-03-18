Folytatódik az Orbán Viktor országjárása: kövesd velünk élőben a dunaújvárosi állomás eseményeit!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 18:16 / FRISSÍTÉS: 2026. március 18. 19:12
DunaújvárosBékemenet
Nincs megállás: Eger után most Dunaújvárosban mond beszédet Orbán Viktor. Kövesd velünk élőben a dunaújvárosi állomás eseményeit!

"Ma sincs megállás. Találkozzunk 18:30-kor Dunaújvárosban, a Dózsa György téren. Legyünk ott minél többen, hogy mindenki megtudja, a Fidesz a biztos választás" - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki a keddi egri állomás után most Dunaújvárosban mond beszédet.

Hatalmas tömeg gyűlt össze az országjárás dunaújvárosi állomásán.
Hatalmas tömeg gyűlt össze az országjárás dunaújvárosi állomásán. Fotó: MIniszterelnöki Kabinetiroda

Curtis és Radics Gigi nyitotta meg az országjárás harmadik állomását

Curtis még fellépésük előtt elárulta, hogy hatalmas tömeg gyűlt össze a Dózsa György téren.

Curtis és Radics Gigi az országjárás dunaújvárosi állomásán.
Curtis és Radics Gigi az országjárás dunaújvárosi állomásán. Fotó:  MW

Molnár Krisztián: Nagyon egyszerű a kérdés, háborúról vagy békéről döntünk

"Több mint kétszer annyian gyűltek össze a dunaújvárosi téren, mint Magyar Péter és Nagy Ervin ugyanitt tartott tiszás rendezvényén, egyre erősödő támogatással futunk neki az áprilisi országgyűlési választásnak" – közölte Molnár Krisztián, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke.

A Fidesz politikusa beszédében kiemelte, hogy most áprilisban is hasonló győzelmet szeretnének aratni, mint 2022-ben és 2024-ben.

Nagyon egyszerű a kérdés, háborúról vagy békéről döntünk. A Fidesz jelenti a biztonságot.

A fideszes jelölt azt kérte, hogy Mészáros Lajost, a kormánypárt helyi jelöltjét támogassák a dunaújvárosiak.

Molnár Krisztián a dunaújvárosi országjáráson.
Molnár Krisztián a dunaújvárosi országjáráson. Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu