Gáspár Bea lánya sikeréről: „Félek erről beszélni...”

Gáspár Evelin tisztában volt vele, hogy a baloldali fotelhuszárok céltáblájára kerül azzal, hogy elfogadta a Külgazdasági és Külügyminisztérium által neki felkínált álláslehetőséget. Erről édesanyja, Gáspár Bea beszélt Az én Magyarországom című műsor legújabb epizódjának felvételén, ahol Hajdú Péter egy tőle vett Facebook-bejegyzéssel kezdte a beszélgetést.

Gáspár Bea tart tőle, amint beszél lánya sikereiről, újraindul a gyűlölethullám (Fotó: YouTube)

Gáspár Bea nagyon büszke lánya sikerére

Tudatosan nevelték sikerre Gáspár Evelint

Sokszor kell lelket önteniük lányukba

Félnek a balos gyűlöletcunamitól

Gáspár Bea: „Képesek megint egy új hadjáratot indítani a gyermekem ellen”

„Már senkinek nincs joga lenézni minket és senki nem mondhatja azt, hogy nem vagyunk megbecsülve itthon.”

Evelin példája is mutatja, hogy igenis van lehetőség itthon a cigányság számára és hogy a romáknak érdemes tanulniuk és egyetemre járniuk.

„Ki gondolta volna ezt húsz évvel ezelőtt?” – idézte Hajdú Péter azt a posztot, amit Gáspár Bea írt ki korábban a lányával kapcsolatosan. Az én Magyarországom műsorvezetője ezután arra volt kíváncsi, hogy ő és Gáspár Győző tudatosan nevelték-e Gáspár Evelint arra a pályára, ami mostanra beérett a számára. „Volt ebben némi tudatosság, de tisztában voltunk a határainkkal. Megmondom őszintén, annyi támadást kaptunk ezzel kapcsolatban, hogy félek erről beszélni, mert kiforgatják a szavaimat és képesek megint egy új hadjáratot indítani a gyermekem ellen. De az vesse rám az első követ, aki nem lenne büszke a gyerekére, ha a külügyminiszter mellett dolgozna. Én nagyon büszke vagyok rá és megnyugvást ad” – kezdte a műsorban Bea asszony, aki ezután elárulta, sajnos megesik, hogy a szép szakmai sikereket elért lánya elbizonytalanodik magában és a szívére veszi a baloldalról érkező támadásokat.

„Evelin nagyon rosszul viseli a netes támadásokat. Négy, vagy inkább öt hónapja dolgozik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett. A Sztárboksz alatt jött a felkérés és nagyon gondoskodott azon, hogy elvállalja-e, mert pontosan tudta, hogy ebből mi fog kikerekedni. Én persze rábíztam a döntést, de mondtam neki, hogy gondolja át, hiszen nagy megtiszteltetés. Ennek ellenére félt a gyűlöletcunamitól, ami el is érte. Annyi szennyet, amit ő kapott… Sokszor kellett „összekaparnunk” őt az utóbbi hónapokban.”

Mindig igyekszünk benne megerősíteni, hogy igenis értékes és oda való és hogy azok az ideológiai célok, amik nála is napirenden vannak, jók.

„Ezért kell most menni és ezért kell dolgozni” – mondta Hajdú Péternek Gáspár Bea.



