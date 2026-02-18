Gáspár Győző megvédte lányát, Evelint: "Olyan élete van, ami a kommentelőknek soha a büdös életben nem lesz!"

Büszke arra, hogy bárhol megjelenik, tudják, ki ő: számára ez fontos. Szerinte normális, hogy ennyien támadják, mert sokan nem érték el azt, amit ő felépített 26 év alatt a médiában. Gáspár Győző őszintén mesélt a hot!-nak a család fontosságáról, a lányairól, a zenekarról.

hot!: Amióta élsz, hangsúlyozod, hogy a család a legfontosabb. Most pedig igazán büszke lehetsz rájuk és a sikereikre.

Gáspár Győző: Mi nagy famíliában élünk. Csodálatos nagyszüleim voltak, nagyon szerettem náluk nyaralni. Kedvenc időtöltésünk volt, amikor a kertbe paradicsomot, uborkát, paprikát és dinnyét ültethettünk, de számomra a legfontosabb a család. Bea, Virág, Evelin és a két kutyánk.

Ti négyen is ennyire összetartóak vagytok Beával, Evelinnel és Virággal?

Így négyen vagyunk erősek. Mindenki jön-megy, szerencsét próbál, de a családi kötelék mindig megmarad. Az ember kereshet sok pénzt, ha egyedül van és nem tud vele semmit kezdeni. Lehet akármekkora vagyonom, a család mindig nagyobb lesz nálam, hiszen a kötelék a legfontosabb.

26 éve megkerülhetetlen alakja vagy a hazai médiának, ami azért nem kis idő.

Basszus, megöregedtünk! 26 éve tudatosan építem a karrieremet, de mindig tudok valami újat hozni és mutatni magamból. Van olyan kollégám, aki velem együtt kezdte a szakmát, de ha végigmegy egy plázában, senki sem ismeri fel. Bárhol megjelenek, tudják, ki vagyok, és ez a nem mindegy. Az pedig egészséges, hogy ennyien támadnak; ők nem érték el, amit én. Engem sosem érdekelt az, hogy ki mit ír rólam. Ha foglalkoznék a negatívval, most nem itt ülnék és adnék neked interjút, hanem egy roncs lennék valahol, leszedálva. Köszönöm, nem.

Ha már beszéltünk a családról… Szerinted apaként mindig jól cselekedtél?

Úgy gondolom, hogy nem mindig voltam jó apa. Mindenkinek vannak hibái, és mindenki tévedhet. Nem mindig tettem olyan dolgokat, amik jók lettek volna, de semmit sem csinálnék vissza. Amikor kitaláltam, hogy ez lesz az utam, senki sem támogatott benne, de nem is voltak olyan kommentek, hogy a halálomat kívánják. Most, amikor sikeres és ismert lettem, mindenki támad. Én pedig baromira örülök annak, hogy még mindig kellek az embereknek. Persze az is kell, hogy olyan feladatok jöjjenek elém, amikben megújulhatok. A Romantic-kal idén újjáalakultunk és közel kétezer koncerten vagyunk túl.