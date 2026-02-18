Gáspár Győző megvédte lányát, Evelint: "Olyan élete van, ami a kommentelőknek soha a büdös életben nem lesz!"

Büszke arra, hogy bárhol megjelenik, tudják, ki ő: számára ez fontos. Szerinte normális, hogy ennyien támadják, mert sokan nem érték el azt, amit ő felépített 26 év alatt a médiában. Gáspár Győző őszintén mesélt a hot!-nak a család fontosságáról, a lányairól, a zenekarról.
hot!: Amióta élsz, hangsúlyozod, hogy a család a legfontosabb. Most pedig igazán büszke lehetsz rájuk és a sikereikre.
Gáspár Győző: Mi nagy famíliában élünk. Csodálatos nagyszüleim voltak, nagyon szerettem náluk nyaralni. Kedvenc időtöltésünk volt, amikor a kertbe paradicsomot, uborkát, paprikát és dinnyét ültethettünk, de számomra a legfontosabb a család. Bea, Virág, Evelin és a két kutyánk.
Ti négyen is ennyire összetartóak vagytok Beával, Evelinnel és Virággal?
Így négyen vagyunk erősek. Mindenki jön-megy, szerencsét próbál, de a családi kötelék mindig megmarad. Az ember kereshet sok pénzt, ha egyedül van és nem tud vele semmit kezdeni. Lehet akármekkora vagyonom, a család mindig nagyobb lesz nálam, hiszen a kötelék a legfontosabb.
26 éve megkerülhetetlen alakja vagy a hazai médiának, ami azért nem kis idő.
Basszus, megöregedtünk! 26 éve tudatosan építem a karrieremet, de mindig tudok valami újat hozni és mutatni magamból. Van olyan kollégám, aki velem együtt kezdte a szakmát, de ha végigmegy egy plázában, senki sem ismeri fel. Bárhol megjelenek, tudják, ki vagyok, és ez a nem mindegy. Az pedig egészséges, hogy ennyien támadnak; ők nem érték el, amit én. Engem sosem érdekelt az, hogy ki mit ír rólam. Ha foglalkoznék a negatívval, most nem itt ülnék és adnék neked interjút, hanem egy roncs lennék valahol, leszedálva. Köszönöm, nem.
Ha már beszéltünk a családról… Szerinted apaként mindig jól cselekedtél?
Úgy gondolom, hogy nem mindig voltam jó apa. Mindenkinek vannak hibái, és mindenki tévedhet. Nem mindig tettem olyan dolgokat, amik jók lettek volna, de semmit sem csinálnék vissza. Amikor kitaláltam, hogy ez lesz az utam, senki sem támogatott benne, de nem is voltak olyan kommentek, hogy a halálomat kívánják. Most, amikor sikeres és ismert lettem, mindenki támad. Én pedig baromira örülök annak, hogy még mindig kellek az embereknek. Persze az is kell, hogy olyan feladatok jöjjenek elém, amikben megújulhatok. A Romantic-kal idén újjáalakultunk és közel kétezer koncerten vagyunk túl.
Ennyi munkától azért egy idő után kiéghet az ember.
Amikor kiégek, elutazok vagy eltűnök az emberek elől. Nem mindig kell nagy dobra verni azt, hogy merre vagyok és mennyi időt töltök ott. Meg kell tartani az egyensúlyt azzal kapcsolatban, hogy mit látnak a nézők, és mit nem.
Pedig 26 évet csak úgy lehet végigdolgozni, ha végig önazonos vagy.
A nézőknek a szórakoztatásra van szükségük, tehát ez a dolgom. Azt azonban, hogy valójában ki vagyok, sosem mutatom meg senkinek. Nem tartozik senkire. Nem arra szerződtem, hogy magam legyek, hanem hogy szórakoztassak.
Visszatérve a családhoz – hogy vagytok most? Ugye karácsony környékén posztoltál, hogy kibékültél édesapáddal.
Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk, és azóta minden harmonikus. Zsoltival nem beszéltem a Sztárbox óta, de ő mindig is ilyen volt. Ha jön egy hisztirohama, eltűnik és nem jelentkezik. Idén boldog új évet sem kívánt, a születésnapomra is csak másnap írt.
Bánt ez téged?
Nem bánt, mert nem érdekel. Mindenkinek megvan a saját élete, legyen neki is. Nem foglalkozom vele.
Apaként hogyan éled meg, hogy felnőttek a gyerekek?
Ez így van rendjén. Ők felnőttek, mi megöregedtünk – így egészséges. Baromira örülök neki és annak is, hogy mindenki megtalálta önmagát. Virág egyetemre jár, Evelin a külügyminisztériumban dolgozik, Bea pedig sikeres mind a főzésben, mind a tévézésben. Büszke vagyok mindegyikükre.
Ha már szóba hoztad, Evelint rengetegen támadják mostanában.
Írják, hogy szegény Evelin, meg de sajnálják. Nem beteg, hogy sajnálni kelljen. Egy remek pozícióban dolgozik a külügyminiszterünk mellett. Evelinnek olyan élete van, ami a kommentelőknek soha a büdös életben nem lesz. A lányom pedig megdolgozott ezért, hiszen mindig is erre vágyott és készült.
Akkor ez tudatos volt nála?
Mindkét lányomat tudatosan neveltem. Tudatosan küldtem Evelint Amerikába és Luxemburgba is tanulni, tudatosan neveltem, hogy az Európai Parlamentben legyen gyakornok. Virágnál is hasonló a helyzet – annyi, hogy ő nem megy műsorokba. Ő egy teljesen más karakter, és másképpen szeretné felépíteni az életét. Kijelentette nekem, hogy nem akar celeb lenni, és nem kívánja ezt a mocskot, ami a világban van. Ő Gáspár Virág szeretne lenni, aki jövőre diplomázik.
Így, hogy nagyok a gyerekek, több időtök van egymásra Beával?
Dehogyis! Amióta elindult az év, mindig csinálunk valamit. Sosem volt még ilyen erős szezonkezdésünk. Mindennap forgatás, munka és munka. Egy centi időm sincs. Bea is készíti a főzőműsorát, írja az új szakácskönyvét, ami már a hatodik lesz neki.
Hány évet látsz még magadban?
Két-három év múlva abbahagyom a tévézést. Maga a televíziózás szépen lassan átvándorol az internetre, de ez nem is baj. Van civil munkám a forgatásokon kívül is, de ez sem tartozik az emberekre. Mindig azt mondom, hogy nem kell sajnálni Győzőt. Csak egy képet látnak, úgy, ahogy te akarod, hogy lássanak.
Mennyire vagy kritikus?
Nagyon. Amikor visszanézem magam, mindig találok valami hibát, még ennyi év után is. Mindig azt gondolom, hogy van feljebb. Sok ilyen van, például hogy kövér vagyok, de ezen most dolgozom, az álomhatárom a 90 kiló lesz.
Hogy haladsz vele?
Nagyon nagy elhatározás volt. Januártól kőkeményen edzek, mindennap, kivétel nélkül. Az étkezésre is odafigyelek, így már hét kiló lement rólam, amivel teljesen kicseréltek: mozgékonyabb vagyok. Összesen tíz kilót szeretnék leadni, szóval remélem, hamarosan elérem a célomat.
