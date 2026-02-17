Gáspár Evelin: Nagyon élveztem, hogy részese lehetek ennek a nem hétköznapi látogatásnak

Mozgalmas, történelmi jelentőségű nap részese lehetett Szijjártó Péter sajtóreferense, Gáspár Evelin, aki a hivatalos sajtódelegáció tagjaként kísérte végig az amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának legfontosabb pillanatait. Evelin már a reptéren jelen volt, ahol a sajtó munkatársai számára külön dobogót építettek, és testközelből élhette át egy ritka diplomáciai esemény előkészületeit. A hideg, szeles időjárás ellenére az esemény súlya és jelentősége minden körülményt felülírt.
Gáspár Evelin videójában így vezette fel a napot: „Tartsatok velem egy történelmi jelentőségű napra, én már nagyon izgatott vagyok”. A reptéri várakozásról őszintén mesélt a követőinek szemléltetve a munka nehéz pillanatait:
Nagyon hideg volt és fújt a szél, de ennek ellenére nagyon élveztem, hogy részese lehetek ennek a nem hétköznapi látogatásnak
– vallotta be Evelin. Az amerikai külügyminisztert Magyar Levente külügyminiszter-helyettes fogadta, az üdvözlést követően pedig a delegáció a szálláshelyre indult.
A hivatalos program hétfő reggel a Karmelita Kolostorban folytatódott: „Hétfő reggel a Karmelita Kolostorban indítjuk a hetet, ide érkezik az amerikai külügyminiszter, számomra ez egy nagyon megtisztelő nap, hiszen a delegáció tagja lehetek” – fogalmazott Evelin, aki meg is mutatta azt a termet, ahol a zárt ajtók mögötti tárgyalások zajlottak. Egy különleges pillanatot is sikerült megörökítenie: személyesen kezet fogott Marco Rubióval.
A megbeszéléseket követően sor került a megállapodás aláírására és a sajtótájékoztatóra. Magyarország és az Egyesült Államok egy fontos nukleáris együttműködési megállapodást kötött, amelynek különös jelentőséget ad, hogy az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának egyik kulcsfontosságú eszköze Magyarországon. A hivatalos események után Szijjártó Péter sajtóreferense visszatért a Külügyminisztériumba, és folytatta a napi munkáját.
Gáspár Evelin TikTok-videója alatt sorra érkeztek a megható reakciók. Egy régi ismerőse ezt írta: „Le a kalappal előtted! Emlékszem rád kicsinek, Tarjánból! Egy általános suliba is jártunk a Kodályba… Nem akarom elhinni, honnan hova el lehet jutni. Nagyon ügyes vagy, az egész személyiséged motiváló.” A komment jól összefoglalja, miért vált Evelin története sokak számára inspirálóvá: hiteles példája annak, hogy a kitartó munka és az elhivatottság a nemzetközi diplomácia kulisszái mögé is elvezethet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.