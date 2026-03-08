Új részletek derültek ki VV Fanniról, rendőrök kopogtattak Galla Miklósnál

Teljes gőzzel robog a Séfek Séfe 7. évada, ahol napról napra váratlanabbnál váratlanabb nehézségekkel kell megküzdenie a csapatoknak. A meglepő fordulatok persze a való életben sem ritkábbak, a sztárok ezen a héten sem hagytak miket izgalom nélkül. VV Fanni volt párja, VV Dennis 8 évvel a lány halála után szólalt meg, Galla Miklós házánál pedig rendőrök keresték a humoristát. Mutatjuk, mik voltak a hét legolvasottabb hírei.

Galla Miklós rendőrségi ügybe keveredett? A hatóságok nem találták otthon, miután hívta a 112-t (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

A Séfek Séfe versenyzői az extrém stressz miatt nem kis terhelésnek vannak kitéve, és úgy tűnik, ezt nem is egyformán bírják. Mikula Patrik az egyik versenynap végén annyira rosszul lett, hogy mentővel kellett kórházba szállítani, a versenytársai pedig teljesen kiborultak emiatt. Minh egyenesen magát hibáztatta a történetekért. Az esettel kapcsolatban lapunknak Patrik is megszólalt, és mint kiderült, egy korábbi műtétje miatt nagyon megijedt, hogy akár életveszélyes is lehet a helyzet. Ide kattintva megtudhatod mit mondott.

Galla Miklós is kórházba került

A meglehetősen megosztó humorista szerda reggel ijesztett rá alaposan a rajongóira, ugyanis bár régóta küzd egészségügyi problémákkal, úgy tűnt, az utóbbi időben stabil volt az állapota, sőt, ápolónő is járt hozzá. A L’art pour l’art társulat egykori tagja azonban szerda reggel tárcsázta a 112-t, de amikor a kollégáik a helyszínre érkeztek, a rendőrök már hiába keresték. Az otthona, és a feltört zár, amiket ide kattintva láthatsz, igen ijesztő látványt nyújtottak. Később azonban szerencsére kiderült, hogy Galla Miklós kórházba került, ahonnan azóta haza is engedték.

VV Dennis és VV Fanni kapcsolata nem sokkal a műsor után zátonyra futott, de Dennis csak most döntött úgy, hogy beszél róla (Fotó: Bánkúti Sándor)

Váratlan fordulat VV Fannival kapcsolatban

A héten nem csak a humorista húzta meg a váratlant, hanem VV Dennis is, aki nem más, mint Novozánszki Fanni volt barátja. A két villalakó jó ideig egy párt alkotott, ám a lány eltűnése és halálakor már nem voltak egymás életének részei. VV Fanni exe a 8 évvel ezelőtt történtek óta nem különösebben beszélt egykori szerelméről, de most váratlan vallomást tett. A férfi azonban nem éppen úgy nyilatkozott róla, mint azt sokan gondolták.