Gyászol a magyar sportvilág: elhunyt a történelmi sikereket hozó mesteredző

Kajak-kenu
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 15:07
gyászolimpia
Elhunyt Füzesséry Gyula a magyar kajak-kenu történelem meghatározó alakja.

Egyik legnagyobb alakjától kell most fájó búcsút vennie a magyar kajak-kenu közösségnek, Füzesséry Gyula 101 éves korába örökre lehunyta szemét.

Elhunyt Füzesséry Gyula
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) honlapján emlékezett meg Füzesséry Gyuláról, aki 1925. december 17-én látta meg a napvilágot. A második világháború idején Hábl Károly alakulatánál szolgált. A Charlie bácsiként ismert sportvezető akkoriban összegyűjtötte a legtehetségesebb kajakosokat, hogy így mentse meg őket a frontra kerüléstől. Az akkor húszas éveiben járó Füzesséry is köztük volt. A frissen létrehozott KASE csapatából nem sokkal később az Elektromos Művek egyesületéhez igazolt.

Még aktív versenyzőként kérték fel a fiatalabb sportolók, hogy segítse őket edzőként a felkészülésben. Pályája elején különböző sportágak – például az úszás és az atlétika – edzésmódszereit tanulmányozta, majd ezek tapasztalataira építve állította össze saját tréningprogramjait. Munkája gyorsan eredményeket hozott, ezért 1953-ban Bonn Ottó felkérésére a válogatott felkészítésében is szerepet vállalt az 1954-es világbajnokság előtt. A 1954-es kajak-kenu világbajnokság során a magyar csapat minden várakozást felülmúlva hat arany-, öt ezüst- és öt bronzérmet szerzett. Ahogy az akkor 28 éves Füzesséry Gyula fogalmazott: 

valóságos csodának számított akkor ez az eredmény, berobbantunk a világ élvonalába.

Két évvel később, a 1956-os melbourne-i olimpia versenyein a Urányi János és Fábián László alkotta kajakpáros tízezer méteren megszerezte a magyar kajak-kenu sport első olimpiai aranyérmét. Az arany mellett három ezüst- és három bronzérem is született. Az olimpia után hivatalosan is a válogatott szövetségi kapitánya lett. 1963-ban pedig felkérték, hogy vezesse az akkor létrejövő Központi Sportiskola kajak-kenu szakosztályát vezetőedzőként. Munkájának köszönhetően az itt kialakított rendszer a későbbi magyar utánpótlásképzés alapjait teremtette meg.

Szakmai tapasztalatait és edzéselméleti gondolatait több könyvben is összefoglalta. Már fiatalon a mesteredzők közé került, később pedig külföldön is dolgozott. Edzőként tevékenykedett Kubában, Dél-Koreában és Spanyolországban is, sőt közel hetvenévesen Portugáliában is vállalt munkát.

Elhunyt Füzesséry Gyula

A szövetség méltatásában így fogalmazott: 

Füzesséry Gyula vitathatatlanul az egyik, ha nem legnagyobb hatású edző, akinek köszönhetően világszinten is kiemelkedővé vált a magyar kajak-kenu. Az 1954-es maconi világbajnokságon elért sikerek megalapozták a sportág jövőjét, megbecsültségét, ezekben neki elévülhetetlen érdemei vannak. 2010-ben megkapta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség életműdíját, az Arany Érdemérmet, a Dr. Baráth Etele Székházban pedig az egyik tárgyalóterem is az ő nevét viseli.

Füzesséry Gyula tavaly decemberben ünnepelte 100. születésnapját. Idén januárban a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Életműdíj Trófea elismerésben részesítette. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség saját halottjának tekinti – írja az MTI.

 

