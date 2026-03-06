„Rafkós csávó ő…” – egyre rejtélyesebb, mi történhetett Galla Miklóssal, már Dombóvári István is megszólalt a hatalmas port kavart ügyről

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, szerda reggel váratlanul megjelentek a hatóságok Galla Miklós otthonánál. Mire lapunk a helyszínre érkezett, a humoristát azonban már nem találta otthon, mentővel kórházba szállították.
Az eset pedig azóta is borzolja a kedélyeket, ugyanis a különc humorista otthonához hatóságok mellett a katasztrófavédelem is kiérkezett, hogy be tudjanak jutni Gallához, akit sehogy sem tudtak elérni. Majd miután kórházba szállították a házát hatósági zárral lezárták, és mindenki csak találgatott, hogy mi is történhetett. Sok részlet azóta sem derült ki, sajtóinformációk szerint azonban a humorista már otthon van, rendőrök kísérték haza a kórházból.
A rejtélyes esetről most Dombóvári István is megszólalt, aki tavaly novemberben jászkarajenői fellépést szervezett Gallának és Laár Andrásnak, akik egyszerre kerültek nehéz anyagi helyzetbe.
Én őszintén szólva nem hívtam Miklóst. A fél évvel ezelőtti együttműködésünk túl nem tartjuk a kapcsolatot. De úgy tudom, semmi baja nincsen. Meggondolta magát, amikor tárcsázta a segélyhívót, és ő is meglepődve tapasztalta, amikor a katasztrófavédők rátörték az ajtót. De én már nem értem ezt az egészet… Az is felfoghatatlan számomra, hogy hogy lehet az, hogy 2026-ban valakinek nincs mobiltelefonja, és semmilyen formában nem lehet elérni. De egyébként rafkós csávó ő… Ha a kórházban van ingyenes wifi, akkor már biztosan rácsatlakozott valahogy, és csépeli a gépet
– fogalmazott a story.hu-nak Dombi.
