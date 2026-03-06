„Rafkós csávó ő…” – egyre rejtélyesebb, mi történhetett Galla Miklóssal, már Dombóvári István is megszólalt a hatalmas port kavart ügyről

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, szerda reggel váratlanul megjelentek a hatóságok Galla Miklós otthonánál. Mire lapunk a helyszínre érkezett, a humoristát azonban már nem találta otthon, mentővel kórházba szállították.

Galla Miklóshoz kiment a rendőrség

Fotó: Gábor Zoltán / bors

Dombóvári István is megszólalt Galla Miklósról

Az eset pedig azóta is borzolja a kedélyeket, ugyanis a különc humorista otthonához hatóságok mellett a katasztrófavédelem is kiérkezett, hogy be tudjanak jutni Gallához, akit sehogy sem tudtak elérni. Majd miután kórházba szállították a házát hatósági zárral lezárták, és mindenki csak találgatott, hogy mi is történhetett. Sok részlet azóta sem derült ki, sajtóinformációk szerint azonban a humorista már otthon van, rendőrök kísérték haza a kórházból.