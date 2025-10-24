Galla Miklós és Laár András egyetlen este erejéig újra összeáll: Laárnak vannak kétségei partnere miatt

Az utóbbi években a L’art pour l’art társulat tagjai, Galla Miklós és Laár András szörnyű helyzetbe kerültek. Bár utóbbi hamarabb elkezdett kilábalni a bajból közönségének és alapítványának hála, egykori társa, és kollégája helyzete csak mostanában lett igazán aggasztó. Ám a felhalmozott adósság, és a megélhetési problémák ma már az ő életében is megoldódni látszanak, sőt mint kiderült végre Galla Miklós csuklása is elmúlt, ami már hosszú ideje kínozta. Így a munkához is visszatérhetett, aminek különösen örült, de arra a fordulatra, hogy hamarosan színpadra léphet Laár Andrással, maga sem számíthatott.

Galla Miklós Laár András és rajongói segítségével kezd talpra állni, sőt Dombóvári István önálló estet is szervezett neki és egykori barátjának (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Dombóvári István humorista, akit sokan talán csak Dombiként ismernek, úgy érezte kötelessége segíteni idős kollégáin, akik az ő életében is igazán meghatározók voltak. A népszerű nevettető ezért egy teljes estet megszervezett a két sanyarú sorsú művésznek, amiről közösségi oldalain adott hírt.

Hetek óta teli a sajtó azzal, hogy Galla Miklós és Laár András olyan anyagi helyzetbe került, hogy adományokat kényszerülnek kérni… Az egész gyerek- és fiatal felnőttkorom a Monty Pythonnal, a Holló Színházzal és a L'Art pour l'art társulattal telt. Nagyon kedveltem őket és kedvelem ma is. Egyszerűen nem hagyott nyugodni a helyzet…

– kezdte Dombi Facebook oldalán.

„Szerveztem nekik egy közös estet (nem tudom volt-e már ilyen) és mindketten örömmel elfogadták! Úgyhogy hamarosan a Jászkarajenői Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárba érkezik egyetlen alkalommal ez a műsor. A terembérletet, a fuvarozást és minden egyéb költséget én állok, a tiszta bevételt ők ketten kapják meg. Hamarosan jövök a részletekkel, lesznek támogatói jegyek is, ha valaki nem tud eljönni, de szeretne hozzájárulni. Természetesen mindenkinek meg lehet a véleménye az egészről, de én most kizárólag azoknak a figyelmét kérem akik szívesen segítenek. Ők színpadi előadóművészek. Ők ezt tudják adni, mi pedig jegyvásárlással tudjuk ezt honorálni. Ez így méltó hozzájuk is és hozzánk is. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában is részt tud venni ebben a történetben” – írta őszintén a humorista.