Felfoghatatlan a veszteség: gyászba burkolózott Adam Sandler szíve

86 éves korában elhunyt Adam Sandler hosszú ideje mellette dolgozó menedzsere, Sanford „Sandy” Wernick. A filmes és televíziós világ ismert alakja egy rövid betegség után halt meg csütörtökön.

Fotó: KGC-324-RC

Adam Sandler gyászolja szeretett menedzserét

A család képviselője a Deadline-nak megerősítette, hogy Wernick a kaliforniai Rancho Mirage városában hunyt el, szerettei körében. A Brillstein Entertainment Partners partnereként és vezető alelnökeként dolgozó menedzser évtizedeken át meghatározó alakja volt a hollywoodi szórakoztatóiparnak.

Wernick különösen Adam Sandler karrierjében játszott kulcsszerepet. A komikust már 22 éves korában szerződtette, még jóval azelőtt, hogy Sandler országos ismertséget szerzett volna a Saturday Night Live műsorában. Sandler később a 2017-es Netflix-filmben, a Sandy Wexlerben egy olyan karaktert alakított, amelyet saját menedzsere inspirált.

A színész még ugyanebben az évben, a Late Night with Conan O'Brien műsorában megható szavakkal beszélt róla.

Ez a Sandy olyan nekem, mint a család. Mindennél jobban szeretem. Nagyon kedves ember és nagyszerű férfi. Már fiatal korom óta mellettem áll

– mondta akkor Sandler.

Wernick menedzserként több Sandler-filmben is közreműködött executive producerként, többek között a Billy Madison (1995), a Happy Gilmore (1996), a Bulletproof (1996) és a The Wedding Singer (1998) című filmeknél.

A menedzser más ismert humoristákkal és alkotókkal is dolgozott, köztük Jeff Ross, Lorne Michaels, Rob Schneider, Tim Herlihy és Colin Quinn is az ügyfelei közé tartozott, írja a Daily Mail.