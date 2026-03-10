Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Szirénázva érkeztek a mentők, tűzoltók, rendőrök” – Galla Miklós otthonát kétszer szállták meg a hatóságok, egy szomszéd őszintén vallott

Galla Miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 14:47
állapotromlásvallomás
Egy héten belül kétszer is hatalmas volt a riadalom a népszerű nevettető lakóhelyénél, ahol az egymás után érkező hatóságiak fénye világította be az utcát. A hírek szerint Galla Miklós otthonához nemcsak a mentők, hanem a tűzoltók és a rendőrök is nagy erőkkel vonultak ki: egy szomszéd most mindent elárult.

Galla Miklós, a magyar abszurd humor ikonikus alakja és a L’art pour l’art Társulat egykori oszlopos tagja az utóbbi években többször került a figyelem középpontjába meglepő megnyilvánulásaival. Most azonban nem a színpadon, hanem a magánéletében történt drámai fordulat, amely az egész országot és aggódó családját is sokkolta. Ebben a cikkben feltárjuk, mi történt pontosan, és miért lepték el szirénázó egységek a művész otthonát. A szomszédok beszámolói és a család közleménye alapján pedig kirajzolódni látszik a szomorú valóság.

Galla Miklós lakásában
Galla Miklós egészségi állapota már korábban sem volt a legjobb (Fotó: Máté Krisztián /  Bors)

Galla Miklós szomszédja kitálalt: mentők, tűzoltók és rendőrök sorakoztak az utcán

A környéken lakók számára a péntek reggel minden volt, csak nem hétköznapi. Egy, az utcában élő hölgy sokkoló részleteket mesélt a Borsnak az esetről, felidézve azt a pillanatot, amikor a nyugodt utcát elárasztották a megkülönböztető jelzést használó egységek.

Arra lettem figyelmes, hogy szirénázva érkeztek az autók, sorban egymás után. Villogtak: rendőr autók, mentő autók, tűzoltó autó. Azt hittem, hogy baleset van. És akkor kérdeztem a tűzoltóktól, mert itt álltak előttünk pont, hogy baleset van, vagy mi történt? A szomszédban történt valami, és hát azért jöttek

– emlékezett vissza a szemtanú, aki kezdetben nem is sejtette, hogy az ország egyik legismertebb humoristájáért jöttek. A hölgy hozzátette, hogy korábban soha nem tapasztaltak hasonló megmozdulást a művész körül, aki bár ott lakott, sosem volt túl szociális: 

Az, hogy ő itt lakott, hát hallottuk, tudtuk, de... ennyi. Sosem volt túl szociális, maximum a taxiba beszállni láttuk.

Galla Miklós háza
Galla Miklós háza előtt konténer áll (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Kórházba került a nevettető: súlyos betegségek állhatnak a háttérben

Miközben a hatóságok munkához láttak, Galla Miklós családja a művész hivatalos Facebook-oldalán tett közzé egy szívszorító közleményt, amelyben tisztázták a találgatásokat. Kiderült, hogy a mentőket azért kellett hívni péntek reggel, mert Miklós elesett, és az állapota miatt azonnal kórházba kellett szállítani. A kivizsgálások során kiderült: a baj sokkal nagyobb. Az orvosok jelenleg is azt vizsgálják, hányfajta betegség kínozhatja a művészt. A közlemény szerint találtak súlyosabb és kevésbé súlyos kórképeket is. Megdöbbentő őszinteséggel vallottak arról is, hogy Galla Miklós viselkedésváltozása mögött is egy konkrét egészségügyi probléma állhat. 

A család hangsúlyozta, hogy számukra Miklós nem egy „lábtörlő” vagy „botrányhős”, hanem egy szeretett rokon, akivel közösen nevettek a családi ebédeken, és akinek a gyógyulásáért most minden erejükkel küzdenek.

Galla Miklós dolgai
Galla Miklós ágya után a mai napon zuhanyzója darabjai is a konténerben végezték (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Felszámolják a múltat? Konténerekbe kerülnek Miklós tárgyai

A dráma a kórházi falakon kívül is folytatódik. Munkatársunk a helyszínen azt tapasztalta, hogy a humorista lakása előtt egy hatalmas konténer jelent meg, amelybe sorra kerültek bele a művész személyes tárgyai. A családtagok ugyanis bejutottak az ingatlanba, és vélhetőleg azonnal nekiláttak az ott uralkodó áldatlan állapotok és rendetlenség felszámolásának. A konténerbe először Miklós régi ágya került bele, de azóta már egy komplett zuhanyzó és még több személyes tárgy végezte a szemétben. 

Egy biztos: az orvosok minden tőlük telhetőt megtesznek, a család pedig arra kéri a rajongókat, hogy imádkozzanak azért a Miklósért, aki annyiszor megnevettette őket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu