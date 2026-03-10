„Szirénázva érkeztek a mentők, tűzoltók, rendőrök” – Galla Miklós otthonát kétszer szállták meg a hatóságok, egy szomszéd őszintén vallott

Galla Miklós, a magyar abszurd humor ikonikus alakja és a L’art pour l’art Társulat egykori oszlopos tagja az utóbbi években többször került a figyelem középpontjába meglepő megnyilvánulásaival. Most azonban nem a színpadon, hanem a magánéletében történt drámai fordulat, amely az egész országot és aggódó családját is sokkolta. Ebben a cikkben feltárjuk, mi történt pontosan, és miért lepték el szirénázó egységek a művész otthonát. A szomszédok beszámolói és a család közleménye alapján pedig kirajzolódni látszik a szomorú valóság.

Galla Miklós egészségi állapota már korábban sem volt a legjobb (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Galla Miklós szomszédja kitálalt: mentők, tűzoltók és rendőrök sorakoztak az utcán

A környéken lakók számára a péntek reggel minden volt, csak nem hétköznapi. Egy, az utcában élő hölgy sokkoló részleteket mesélt a Borsnak az esetről, felidézve azt a pillanatot, amikor a nyugodt utcát elárasztották a megkülönböztető jelzést használó egységek.

Arra lettem figyelmes, hogy szirénázva érkeztek az autók, sorban egymás után. Villogtak: rendőr autók, mentő autók, tűzoltó autó. Azt hittem, hogy baleset van. És akkor kérdeztem a tűzoltóktól, mert itt álltak előttünk pont, hogy baleset van, vagy mi történt? A szomszédban történt valami, és hát azért jöttek

– emlékezett vissza a szemtanú, aki kezdetben nem is sejtette, hogy az ország egyik legismertebb humoristájáért jöttek. A hölgy hozzátette, hogy korábban soha nem tapasztaltak hasonló megmozdulást a művész körül, aki bár ott lakott, sosem volt túl szociális:

Az, hogy ő itt lakott, hát hallottuk, tudtuk, de... ennyi. Sosem volt túl szociális, maximum a taxiba beszállni láttuk.

Galla Miklós háza előtt konténer áll (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Kórházba került a nevettető: súlyos betegségek állhatnak a háttérben

Miközben a hatóságok munkához láttak, Galla Miklós családja a művész hivatalos Facebook-oldalán tett közzé egy szívszorító közleményt, amelyben tisztázták a találgatásokat. Kiderült, hogy a mentőket azért kellett hívni péntek reggel, mert Miklós elesett, és az állapota miatt azonnal kórházba kellett szállítani. A kivizsgálások során kiderült: a baj sokkal nagyobb. Az orvosok jelenleg is azt vizsgálják, hányfajta betegség kínozhatja a művészt. A közlemény szerint találtak súlyosabb és kevésbé súlyos kórképeket is. Megdöbbentő őszinteséggel vallottak arról is, hogy Galla Miklós viselkedésváltozása mögött is egy konkrét egészségügyi probléma állhat.