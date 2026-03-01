Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Fürdőruhában mutatta meg bomba testét Jakabos Zsuzsanna

zsuzsanna jakabos
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 05:00
testuszoda
Továbbra is bombaformában van a magyar úszás állócsillaga. Jakabos Zsuzsanna hosszú lábai elvarázsolják az uszodát.

Noha egy éve nem indult komoly versenyen, továbbra is bombaformában van Jakabos Zsuzsanna úszó. A sportág magyar állócsillaga a közösségi oldalán mutatta be, milyen jól áll rajta a fürdőruha. Nem véletlen, hogy "Zsut" évtizedek óta az uszodák legszebb sportolójának tartják

 

