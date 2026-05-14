Sötét titkot őriz Gyöngyös? Ezt a nőt körözik gyilkosság miatt

Az Egri Törvényszék bv. csoportja elfogatóparancsot adott ki egy 57 éves gyöngyösi nő, V. Pálné ellen emberölés gyanúja miatt. A körözést gyilkosság gyanúja miatt 2026. május 13-án rendelték el.

Gyilkosság történt: ha látod ezt a nőt, jelentsd a rendőrségen

A Gyöngyösi Rendőrkapitányság azt kéri, hogy akinek bármilyen információja van a körözött személy hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban, tegyen bejelentést személyesen a 3200 Gyöngyös, Róbert Károly utca 21/1. szám alatt, vagy hívja a kapitányságot a 36(37)312-551-es telefonszámon.

Mindezek mellett névtelenség megőrzése mellett is lehetőség van bejelentést tenni a nap 24 órájában, a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó számon - írja a police.hu, ahol fotó is megtekinthető a nőről.