Hegyes Berci nagyon büszke Mihályfi Lucára: „Heti ötször csinálja"

Mihályfi Luca sokszor feltűnt mostanában a bulvár hírekben, ennek oka pedig, hogy ahogy közeleg a jó idő, ő annál kevesebbet takaró fellépőruhákat választ magának. A dögös énekesnő joggal lehet büszke idomaira, rengeteget edz az áhított formáért. Kitartásával pedig szerelmét, Hegyes Bercit is motiválja.

Mihályfi Luca gyakran mutatja meg kisportolt idomait (Fotó: Instagram)

Mihályfi Luca heti ötször csinálja

Hegyes Berci nemrég arról beszélt, hogy mióta a versenytánc már nem a mindennapjai része, azóta a konditeremben és bokszedzésekkel tartja magát karban. Ebben pedig abszolút partnere Mihályfi Luca.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca két éve alkot egy párt, mindenki szerint remekül összeillenek (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

„Sokat edzünk együtt, tőlem amúgy sem állt távol a konditermi edzés, mert a versenytánc mellett is sok volt a kardió és az erőnléti gyakorlat. 2020 óta nem versenyzek, szóval kellett egy másik mozgásforma. Ráadásul Luca nagyon igényes magával és a testével, sokkal többet is edz, mint én” – árulta el a Dancing with the Stars profi táncosa, majd így folytatta:

Ő nyáron extra ruhákban van, sok hasat mutat, épp ezért sokat hasazik. Nagyon becsülöm az elhivatottságát: ha elhatározza, hogy heti ötször hasazik, akkor heti ötször csinálja. Ha valamelyik nap éjfélkor érünk haza, ő akkor is megcsinálja a nappaliban a gyakorlatait. Ezzel nagyon motivál engem. Én azért többször ülök le sorozatot nézni, mint hasazni

– nevetett Berci.

Van, akit kiborít

„Motivál, hogy olyan faszi legyek mellette, aki igényes magára” – tette még hozzá a táncos, aki élvezi, hogy Luca ilyen jó formában van és bátorítja az extra ruhák viselésére. A közönséget már jobban megosztja ez, két hete egy budapesti majálison ki is verte a biztosítékot, hogy aprócska ruhájából kivillanó cérnatangában lépett színpadra.

Luca mindenesetre joggal lehet büszke kisportolt alakjára, amin meg nem tud változtatni, azon meg nem izgatja magát. Sok bántást kapott például mellei miatt, de ő erre frappánsan reagált nemrég:

Melleimet apámtól örököltem, ezért nincsenek! Ha megcsináltatnám a melleimet, akkor az lenne a probléma, de ezzel sincs semmi gond. Nagy, kicsi, bármilyen, minden test gyönyörű. Valaki modellalkatú, valaki picike, mint én. Nem leszek kifutómodell, mert nincsenek olyan hosszú lábaim, de ez így van rendjén.