Eltűnt az összes közös fotó, most bejelentette válását a sztárfocista

Az Arsenal csatára, Leandro Trossard és felesége, Laura Hilven szakítását hivatalosan is megerősítették, néhány nappal azután, hogy kiderült: a nő törölte a focistával közös fotóikat a közösségi médiából.

Laura Hilven elmondta, hogy véget ért kapcsolata az Arsenal játékosával, Leandro Trossarddal. A közösségi médiában közzétett üzenetében elárulta, hogy 13 év után különváltak útjaik. A 33 éves Laura Hilven közölte, hogy békésen váltak el, és hangsúlyozta: továbbra is elkötelezett szülők maradnak két gyermekük számára.

Instagram-sztorijában így fogalmazott:

„Mély szeretettel, törődéssel és tisztelettel egymás iránt meghoztuk azt a rendkívül nehéz döntést, hogy békésen különválunk. Ez nem könnyelmű döntés volt. Valójában már egy ideje külön élünk, és ezalatt időt és teret adtunk magunknak, hogy ezt privát módon és átgondoltan kezeljük.

Döntésünk kölcsönös megértésből és abból a közös vágyból fakad, hogy a lehető legegészségesebb és legboldogabb jövőt biztosítsuk minden érintett számára. A legfontosabb pedig az, hogy továbbra is odaadó szülei maradunk két csodálatos gyermekünknek. Kérjük az együttérzést, megértést és a magánéletünk tiszteletben tartását ebben a nagyon személyes időszakban. Szeretettel: Laura.”

A pár 2019-ben házasodott össze, miután Trossard 2018 júniusában megkérte Laura kezét - írja a Mirror.