Érthetetlen, borzalmas üzletre készül a Ferencváros

Az elmúlt napokban felröppent a hír, hogy a Ferencváros korábbi edzője, a szerb Crvena zvezda jelenlegi mestere, Dejan Sztankovics szeretné megszerezni az FTC izraeli középpályását, Mohammed Abu Fanit. Az ügyben azóta előrelépés történt, és a várható átigazolási díj hallatán sok ferencvárosi szurkoló aligha lesz elégedett.

Mohammed Abu Fani (jobbszélen) 2023-ban igazolt a Ferencvároshoz / Fotó: David Balogh - UEFA

Abu Fani már fél lábbal Szerbiában

Az izraeli sport5.co.il értesülései szerint a két klub között gyakorlatilag megszületett a megállapodás, már csupán néhány technikai részlet tisztázása van hátra.

Az átigazolási díj pedig várhatóan 1 és 1,5 millió között alakul.

Bár ez magasabb összeg annál az 500 ezer eurónál, amely korábban felmerült, összességében mégis rendkívül rossz üzletnek tűnik a Ferencváros szempontjából. A középpályás ugyanis 2023-ban 1,5 millió euróért érkezett Budapestre, vagyis a klub jó eséllyel veszteséggel válna meg tőle.

Ez különösen annak fényében meglepő, hogy Abu Fani a Fradi egyik legeredményesebb futballistája. A jelenlegi keretből csupán Kristoffer Zachariassen előzi meg a gól és gólpasszok számát tekintve: a norvég játékos 44 gólt és 24 gólpasszt jegyez, míg Abu Fani 14 találatnál és 36 asszisztnál tart zöld-fehér mezben.

Ráadásul a Transfermarkt jelenleg 3 millió euróra becsüli az izraeli válogatott játékos piaci értékét, így könnyen elképzelhető, hogy az FTC végül annak csupán töredékét kapja meg érte.

Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy Abu Fani ferencvárosi időszaka nem volt teljesen kiegyensúlyozott. Időnként egyértelműen a csapat egyik legjobbjának bizonyult, máskor viszont háttérbe szorult, különösen tavaly ősszel, amikor még a kezdőcsapatból is kiszorult. Bár ez részben az NB I magyarszabályának volt köszönhető.