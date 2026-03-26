Nagy lépésre szánta rá magát Dudás Miki özvegye: közeleg a visszatérés

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 12:40 / FRISSÍTÉS: 2026. március 26. 12:42
Egy korábbi szenvedélyhez tér vissza. Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett próbál erős maradni a tragédiát követően: most egy régi hobbival igyekszik talpon maradni.
Január 5-én érkezett a megrázó hír, hogy holtan találták a lakásán Dudás Mikit. A világbajnok kajakozóra állítólag a párja, egyben két gyermekének édesanyja, Szigligeti Ivett talált rá, aki érthető módon nehéz napokat él most át. Az özvegy azonban a gyerekek, Nara és Miló kedvéért igyekszik erős maradni lelkileg, mialatt gyermekpszichológus segítségét is kikérte. Az édesanya továbbá a jelek szerint próbálja elterelni a figyelmét, így nemrég például egy régi szenvedélyéhez talált vissza.

Visszatért régi hobbijához Dudás Miki özvegye / Fotó: Mediaworks

Ezen az ajtón hosszú éveken keresztül léptem be, majdnem a hét minden napján. 7 éves koromtól kezdtem el táncolni a Madách Tánciskolában. rengeteg táncóra, és megannyi próba van a hátam mögött. Ma pedig az egyik, számomra legkedvesebb darab próbáján voltam. Ugyanis most vasárnap a Bogármese 333. Jubileumi előadása kerül megrendezésre, amiben régi növendékként és szereplőként nekem is lesz lehetőségem táncolni

- írta nemrég a 24 óráig elérhető Instagram-történetében Ivett, amelyet a Blikk vett észre.

Sok a bizonytalanság Dudás Miki halála körül

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a világbajnok kajakozót a halála előtt napokig nem lehetett elérni, majd amikor megtalálták, a lakás ajtaja belülről zárva volt, ezért a bejutáshoz zárszakértő segítségére is szükség volt. A rendőrség első tájékoztatása szerint a helyszínen idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló nyom nem merült fel, ezért kezdetben közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták a körülményeket. Később viszont fordulat állt be az ügyben: a boncolás során olyan sérüléseket azonosíthattak a patológusok, amelyek miatt a hatóságok megváltoztatták az eljárás típusát, és bűnügyi vonalon, tehát halált okozó testi sértés gyanúja miatt folytatják a nyomozást.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
