Nagy lépésre szánta rá magát Dudás Miki özvegye: közeleg a visszatérés

Január 5-én érkezett a megrázó hír, hogy holtan találták a lakásán Dudás Mikit. A világbajnok kajakozóra állítólag a párja, egyben két gyermekének édesanyja, Szigligeti Ivett talált rá, aki érthető módon nehéz napokat él most át. Az özvegy azonban a gyerekek, Nara és Miló kedvéért igyekszik erős maradni lelkileg, mialatt gyermekpszichológus segítségét is kikérte. Az édesanya továbbá a jelek szerint próbálja elterelni a figyelmét, így nemrég például egy régi szenvedélyéhez talált vissza.

Ezen az ajtón hosszú éveken keresztül léptem be, majdnem a hét minden napján. 7 éves koromtól kezdtem el táncolni a Madách Tánciskolában. rengeteg táncóra, és megannyi próba van a hátam mögött. Ma pedig az egyik, számomra legkedvesebb darab próbáján voltam. Ugyanis most vasárnap a Bogármese 333. Jubileumi előadása kerül megrendezésre, amiben régi növendékként és szereplőként nekem is lesz lehetőségem táncolni

- írta nemrég a 24 óráig elérhető Instagram-történetében Ivett, amelyet a Blikk vett észre.

Sok a bizonytalanság Dudás Miki halála körül

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a világbajnok kajakozót a halála előtt napokig nem lehetett elérni, majd amikor megtalálták, a lakás ajtaja belülről zárva volt, ezért a bejutáshoz zárszakértő segítségére is szükség volt. A rendőrség első tájékoztatása szerint a helyszínen idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló nyom nem merült fel, ezért kezdetben közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták a körülményeket. Később viszont fordulat állt be az ügyben: a boncolás során olyan sérüléseket azonosíthattak a patológusok, amelyek miatt a hatóságok megváltoztatták az eljárás típusát, és bűnügyi vonalon, tehát halált okozó testi sértés gyanúja miatt folytatják a nyomozást.