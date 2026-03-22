Dudás Miki a túlvilágról üzent a családjának?

Január 5-én az egész országot megrázta a hír, hogy tragikus hirtelenséggel, mindössze 34 évesen elhunyt a világbajnok kajakozó, Dudás Miklós. Még mindig vannak megválaszolatlan kérdések a sportoló halálával kapcsolatban, de az biztos, hogy senki sem gyászolja őt úgy, mint a családja – főleg egykori szerelme, Szigligeti Ivett, illetve a két közös gyermekük.

A minap ünnepelték Dudás Miki kislányának születésnapját, Szigligeti Ivett pedig egy különleges jelet vélt felfedezni a zsúron, ami arra utalhat, hogy az elhunyt sportoló üzent nekik a túlvilágról.

A közösségi oldalán osztotta meg Szigligeti Ivett, hogy a kislányuk szülinapi buliján váratlanul egy tollat talált a földön, ami a spirituális hitvilág szerint az angyalok jelenlétét és üzenetét jelzi, illetve azt, hogy az illető kérései meghallgatásra találtak és támogatják őt az útján.

Szigligeti Ivett azt írta, hogy tudta, hogy lélekben ott lesz velük Dudás Miki, és ezt most egy igazi jelnek veszi – pedig eddig nem hitt az ilyen jellegű dolgokban.