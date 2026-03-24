Fájdalmas részletek Dudás Miki haláláról: ezért nem kért segítséget?

A 34 éves sportolót január 5-én, délelőtt találták holtan a budapesti, 18. kerületi lakásában. A hírek szerint Dudás Miki édesanyja és gyermekei anyja, Szigligeti Ivett találtak rá az ingatlanban, miután napok óta nem tudták elérni. A lakás ajtaja belülről zárva volt, ezért a bejutáshoz zárszakértő segítségére is szükség volt. A rendőrség első tájékoztatása szerint a helyszínen idegenkezűségre vagy bűncselekményre utaló nyom nem merült fel, ezért kezdetben közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták a körülményeket.

A gyanú: halált okozó testi sértés

Nem sokkal később fordulat állt be az ügyben. Ahogyan a Bors is megírta, a boncolás során olyan sérüléseket azonosíthattak a patológusok, amelyek miatt a hatóságok megváltoztatták az eljárás típusát, és bűnügyi vonalon, tehát halált okozó testi sértés gyanúja miatt folytatják a nyomozást.

Szégyellte a történteket?

Dudás Miki családja, a barátok és mindenki értetlenül áll a tragédia előtt. Ha bántották, ha fájdalmai voltak, miért nem kért orvosi segítséget? Sokk hatása alatt állt? Mi játszódhat le egy bántalmazás során az ember fejében? Egy kriminológust kérdeztünk.

„Úgy tudom, hogy nagyon kevés információ áll rendelkezésre az üggyel kapcsolatban, úgyhogy elég nehéz általánosságban is válaszolni. Miért dönthet úgy egy súlyos bántalmazást elszenvedő sportoló, hogy nem kér azonnal orvosi segítséget, hanem hazamegy?”

Nos, általánosságban az a jellemző, hogy az áldozatok szégyellik a történteket, ez egy jó fizikumú, sportolói múlttal rendelkező férfinél elképzelhető. Ehhez nem feltétlenül kell, hogy komolyabb mentális probléma álljon a háttérben. De az is lehet, hogy egyszerűen nem ítélte súlyosnak a fizikai állapotát. Miután nem ismerjük a boncjegyzőkönyvet, így minden csak találgatás az ügyben. A halált okozó testi sértés megvalósulhat úgy, hogy valakit ütés ér, de az az ütés nem a sértett életének kioltására irányul, mégis olyan súlyos, hogy az ütés következtében elhalálozik a sértett. Az ütés időben akár távolabb is eshet a halál bekövetkeztétől, ilyen esetben az orvosszakértői vélemény fontos információkkal szolgálhat a nyomozóhatóság számára

– nyilatkozta a Borsnak a kriminológus.