10 dolog, amit kevesen tudnak az Omega legendás dobosáról – 78 éves lett Debreczeni Ferenc

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 16:50
Ma ünnepli 78. születésnapját a magyar rockzene egyik legendás alakja. Debreczeni Ferenc, az Omega ikonikus dobosa több mint öt évtizede meghatározó szereplője a hazai rocktörténelemnek.

Debreczeni Ferenc 1948. március 24-én született Gyöngyösön. Zenei pályáját a Neoton együttesben kezdte, amely a hetvenes évek elején még egészen más hangzást képviselt, mint később a diszkókorszakban. 1971-ben egy afrikai turné után érkezett számára a nagy lehetőség: felkérték, hogy csatlakozzon az Omegához. A zenész átgondolta a döntést, majd elfogadta az ajánlatot, amely végül egész pályáját meghatározta.

Debreczeni Ferenc 78 éves lett, mai is aktív életet él.
Debreczeni Ferenc az Omega zenekar dobosaként közel hat évtizeden át meghatározó alakja volt a magyar rockzenének (Fotó: Omega Testamentum)

Debreczeni Ferenc: hat évtized az Omega szolgálatában

Debreczeni Ferenc számos Omega-albumon dobolt, és a zenekar több korszakát is testközelből élte meg. A legendás banda 2020 és 2021 között súlyos veszteségeket szenvedett el, amikor elhunyt Benkő László és Kóbor János is.

A dobos korábban elmondta, hogy különösen Kóbor János halála rázta meg.

Az ő halála teljesen letaglózott, annyira váratlan volt.

"Mecky eszméletlen jó immunrendszerrel bírt és büszke is volt erre. A covid alatt is biztos volt magában, és őt vitte el... már amit hivatalosan tudunk. A járvány miatt lezárták a kórházakat, akkoriban egy patikába sem volt egyszerű bemenni. Nem tudunk közvetlen kapcsolatban lenni a szeretteinkkel, de persze nem csak mi, hanem senki nem tudta személyesen meglátogatni beteg szeretteit ebben a szomorú időszakban” – mondta. Háromszor tudtak beszélni telefonon Kóbor Jánossal, de ez sem volt egyszerű. „Egyszer csak jött a hír, ami sajnos benne volt a levegőben, egy orvos meg is jósolta előre” – mesélte korábban a Borsnak.

Debreczeni Ferenc a Neotonból került az Omegába (Fotó: Omega Testamentum)

Ma is színpadon áll

A zenész azonban nem hagyta, hogy az Omega öröksége feledésbe merüljön. Három éve Omega Testamentum néven új formációval lép fel, amelynek célja a legendás dalok életben tartása.

Az Omega életművét szeretnénk továbbvinni és hitelesen bemutatni a közönségnek

– mondta korábban.

A koncertjeik hangulata az évek során változott: míg kezdetben a gyász határozta meg a fellépéseket, ma már inkább az öröm és a nosztalgia dominál.

Az Omega zenekar örökségét Debreczeni Ferenc viszi tovább (Fotó: Urbán Tamás / Fortepan)

Nemcsak a zene tölti ki az életét

Debreczeni Ferenc ma már visszafogottabb életet él. Felesége elhunyt, gyermekeivel azonban jó kapcsolatot ápol. Bár egyikük sem lett zenész, ezt egyáltalán nem bánja.

Egészségéről azt mondta, a korával járó problémák természetesek, de igyekszik aktív maradni.

Idővel a problémák jönnek, szaporodnak, gyógyszereket szedek, ez természetes ebben a korban. Elhasználódunk, használtuk is magunkat... én legalábbis magamat biztosan. Természetes, hogy mindenkit utolérnek ezek a dolgok.

 

10 érdekesség Debreczeni Ferencről:

  • március 24-én született Gyöngyösön
  • 1971-ben csatlakozott az Omegához a Neotonból
  • Több legendás Omega-albumon is közreműködött
  • Ma az Omega Testamentum formációval koncertezik
  • Felléptek a Scorpions vendégeként is
  • Több évtizeden át turnézott Európában
  • A Neotonnal Afrikában is koncertezett
  • Feleségét 2020-ban vesztette el, gyermekeivel szoros a kapcsolata
  • Ma is aktívan zenél
  • Célja, hogy az Omega öröksége tovább éljen

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu