10 dolog, amit kevesen tudnak az Omega legendás dobosáról – 78 éves lett Debreczeni Ferenc

Debreczeni Ferenc 1948. március 24-én született Gyöngyösön. Zenei pályáját a Neoton együttesben kezdte, amely a hetvenes évek elején még egészen más hangzást képviselt, mint később a diszkókorszakban. 1971-ben egy afrikai turné után érkezett számára a nagy lehetőség: felkérték, hogy csatlakozzon az Omegához. A zenész átgondolta a döntést, majd elfogadta az ajánlatot, amely végül egész pályáját meghatározta.

Debreczeni Ferenc az Omega zenekar dobosaként közel hat évtizeden át meghatározó alakja volt a magyar rockzenének (Fotó: Omega Testamentum)

Debreczeni Ferenc: hat évtized az Omega szolgálatában

Debreczeni Ferenc számos Omega-albumon dobolt, és a zenekar több korszakát is testközelből élte meg. A legendás banda 2020 és 2021 között súlyos veszteségeket szenvedett el, amikor elhunyt Benkő László és Kóbor János is.

A dobos korábban elmondta, hogy különösen Kóbor János halála rázta meg.

Az ő halála teljesen letaglózott, annyira váratlan volt.

"Mecky eszméletlen jó immunrendszerrel bírt és büszke is volt erre. A covid alatt is biztos volt magában, és őt vitte el... már amit hivatalosan tudunk. A járvány miatt lezárták a kórházakat, akkoriban egy patikába sem volt egyszerű bemenni. Nem tudunk közvetlen kapcsolatban lenni a szeretteinkkel, de persze nem csak mi, hanem senki nem tudta személyesen meglátogatni beteg szeretteit ebben a szomorú időszakban” – mondta. Háromszor tudtak beszélni telefonon Kóbor Jánossal, de ez sem volt egyszerű. „Egyszer csak jött a hír, ami sajnos benne volt a levegőben, egy orvos meg is jósolta előre” – mesélte korábban a Borsnak.

Debreczeni Ferenc a Neotonból került az Omegába (Fotó: Omega Testamentum)

Ma is színpadon áll

A zenész azonban nem hagyta, hogy az Omega öröksége feledésbe merüljön. Három éve Omega Testamentum néven új formációval lép fel, amelynek célja a legendás dalok életben tartása.

Az Omega életművét szeretnénk továbbvinni és hitelesen bemutatni a közönségnek

– mondta korábban.

A koncertjeik hangulata az évek során változott: míg kezdetben a gyász határozta meg a fellépéseket, ma már inkább az öröm és a nosztalgia dominál.

Az Omega zenekar örökségét Debreczeni Ferenc viszi tovább (Fotó: Urbán Tamás / Fortepan)

Nemcsak a zene tölti ki az életét

Debreczeni Ferenc ma már visszafogottabb életet él. Felesége elhunyt, gyermekeivel azonban jó kapcsolatot ápol. Bár egyikük sem lett zenész, ezt egyáltalán nem bánja.