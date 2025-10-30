Kitálalt a rocklegenda: ezért hagyta ott Som Lajos és Balázs Fecó is a Neotont

Debreczeni Ferenc, becenevén Ciki három éve az Omega Testamentum formációval lép fel, amelynek célja a legendás banda örökségének bemutatása. Ő 1971-ben lépett be a zenekarba az akkori Neotonból, így számos korszakot átélt az együttessel, sok Omega-lemezen dobolt. Nemrég a Borsnak elmondta, hogyan élte meg Benkő László, Mihály Tamás és Kóbor János elvesztését, most pedig elmesélte a Neoton afrikai turnéjának, illetve a zenekarváltásának a történetét, de szóba került Erdős Péter is.

Debreczeni Ferenc a Neoton együttesből ment át az Omegába, a Neoton afrikai turnéja után

(Fotó: Teknos/Magyar Nemzet)

„Magyar tánczenekar Afrikában. Nigériába utazott a Neoton együttes, ahol a lagosi magyar hét rendezvényein szerepel. A zenekar, amely Karda Beáta táncdalénekesnő közreműködésével mutatkozik be a nigériai közönségnek, lagosi vendégszereplése után Accrába utazik” – írta a magyar sajtó 1971 elején. Előtte soha nem turnézott magyar beat- vagy rockzenekar Afrikában.

Debreczni Ferenc, a Neoton és az Omega dobosa ma is emlékszik a nagy kalandra.

A nemzetek közötti kapcsolatokat építendő, akkoriban voltak kulturális csereprogramok az országok között, Európán belül, de Európán kívül is. Egyszer Magyarország kiállítást szervezett Nigériában, ilyenkor szokás volt küldeni az adott ipari termékek mellé valamilyen kulturális programot is. Annak idején sokáig a Száztagú Cigányzenekart küldték külföldre, ők pedig nagy sikereket értek el, szép koncerteket adtak.

A hetvenes évek elején felmerült, hogy legyen inkább egy beat- vagy popzenekar, amely kiutazik. „A Neotont választották, nem tudjuk, miért… de természetesen kiutaztunk Nigériába, a magyar kiállítás területén volt egy színpad, ott muzsikált kétszer-háromszor a zenekar.”

Utána átutaztunk Ghánába, ott elvittek az egyetemi városokba, bevittek a dzsungelbe is.

„Abban bíztunk, hogy találkozunk egzotikus állatokkal, de talán csak majmot, elefántot vagy oroszlánt nem láttunk. Két-három kollégiumban játszottunk, olyan helyeken, ahol fiatalok voltak” – emlékezett. Majdnem egy hónapig voltak kinn.

Debreczeni Ferenc később az Omega dobosa lett

(Fotó: Omega Testamentum)

Amikor jöttek hazafelé, már a követségen hallották, hogy nagy a mozgás a magyar rockzenei életben. „Engem a reptéren már vártak is, hogy megkérdezzék, nem szeretnék-e belépni az Omegába. Természetesen akkor már ismertem a zenekar tagjait. Előző évben volt egy nagy Omega-turné, és akkoriban előzenekart vittek magukkal a nagyobb együttesek. Nyugat-Európában megszokott volt, hogy egy lemezkiadó együtt turnéztatta az általa szerződtetett együtteseket.”

Itthon akkor ugyan egy lemezkiadó volt, de épp előtte, 1971-ben készült el a Neoton Bolond város című lemeze: azért, hogy ezt bemutassuk, megismertessük a közönséggel, az 50-60 állomásos ORI-turnén mi voltunk az előzenekar.

„Úgyhogy korábban volt lehetőségem összebarátkozni az omegásokkal” – mesélte. Még a Neoton diszkókorszaka előtt volt, egészen más volt az együttes hangzása, a dalok hangszerelése a Bolond város című albumon.