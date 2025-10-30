Kitálalt a rocklegenda: ezért hagyta ott Som Lajos és Balázs Fecó is a Neotont

Debreczeni Ferenc, becenevén Ciki három éve az Omega Testamentum formációval lép fel, amelynek célja a legendás banda örökségének bemutatása. Ő 1971-ben lépett be a zenekarba az akkori Neotonból, így számos korszakot átélt az együttessel, sok Omega-lemezen dobolt. Nemrég a Borsnak elmondta, hogyan élte meg Benkő László, Mihály Tamás és Kóbor János elvesztését, most pedig elmesélte a Neoton afrikai turnéjának, illetve a zenekarváltásának a történetét, de szóba került Erdős Péter is.
„Magyar tánczenekar Afrikában. Nigériába utazott a Neoton együttes, ahol a lagosi magyar hét rendezvényein szerepel. A zenekar, amely Karda Beáta táncdalénekesnő közreműködésével mutatkozik be a nigériai közönségnek, lagosi vendégszereplése után Accrába utazik” – írta a magyar sajtó 1971 elején. Előtte soha nem turnézott magyar beat- vagy rockzenekar Afrikában.
Debreczni Ferenc, a Neoton és az Omega dobosa ma is emlékszik a nagy kalandra.
A nemzetek közötti kapcsolatokat építendő, akkoriban voltak kulturális csereprogramok az országok között, Európán belül, de Európán kívül is. Egyszer Magyarország kiállítást szervezett Nigériában, ilyenkor szokás volt küldeni az adott ipari termékek mellé valamilyen kulturális programot is. Annak idején sokáig a Száztagú Cigányzenekart küldték külföldre, ők pedig nagy sikereket értek el, szép koncerteket adtak.
A hetvenes évek elején felmerült, hogy legyen inkább egy beat- vagy popzenekar, amely kiutazik. „A Neotont választották, nem tudjuk, miért… de természetesen kiutaztunk Nigériába, a magyar kiállítás területén volt egy színpad, ott muzsikált kétszer-háromszor a zenekar.”
Utána átutaztunk Ghánába, ott elvittek az egyetemi városokba, bevittek a dzsungelbe is.
„Abban bíztunk, hogy találkozunk egzotikus állatokkal, de talán csak majmot, elefántot vagy oroszlánt nem láttunk. Két-három kollégiumban játszottunk, olyan helyeken, ahol fiatalok voltak” – emlékezett. Majdnem egy hónapig voltak kinn.
Amikor jöttek hazafelé, már a követségen hallották, hogy nagy a mozgás a magyar rockzenei életben. „Engem a reptéren már vártak is, hogy megkérdezzék, nem szeretnék-e belépni az Omegába. Természetesen akkor már ismertem a zenekar tagjait. Előző évben volt egy nagy Omega-turné, és akkoriban előzenekart vittek magukkal a nagyobb együttesek. Nyugat-Európában megszokott volt, hogy egy lemezkiadó együtt turnéztatta az általa szerződtetett együtteseket.”
Itthon akkor ugyan egy lemezkiadó volt, de épp előtte, 1971-ben készült el a Neoton Bolond város című lemeze: azért, hogy ezt bemutassuk, megismertessük a közönséggel, az 50-60 állomásos ORI-turnén mi voltunk az előzenekar.
„Úgyhogy korábban volt lehetőségem összebarátkozni az omegásokkal” – mesélte. Még a Neoton diszkókorszaka előtt volt, egészen más volt az együttes hangzása, a dalok hangszerelése a Bolond város című albumon.
„Azon a turnén amúgy minden rendben volt a Neotonnal, én a hangolásánál, a soundchecknél sokat segítettem az omegásoknak. Zenéltünk együtt is, improvizatív, örömzene jelleggel. Így alakult a kapcsolatunk, úgyhogy körülbelül öt hónappal a turné után megkerestek.”
Benkő Laci meg a többiek csodálkoztak, hogy én gondolkodási időt kértem, de úgy éreztem, nem teljesen korrekt, ha ripsz-ropsz otthagyom a Neotont.
„Megkérdeztem erről az akkori neotonos zenésztársaimat, Balázs Fecót és Som Lajost, akik inkább a progresszív irányt képviselték a zenekaron belül, szemben például Pásztor Lacival, aki inkább az akkori dallamos, classic rocknak hívott stílust szerette. Zeneileg ez a két vonal volt a Neotonban” – mesélte.
Balázs Fecó és Som Lajos azt válaszolták Debreczeninek, hogy semmi baj, nincs sértettség azért, mert elválnak az útjaik. Elárulták, hogy ők már előre gondolkodtak, eleinte vele terveztek egy újabb zenekart, de ha hívja az Omega, akkor persze, menjen, fogadja el a lehetőséget.
Ők pár hónappal később megcsinálták a Taurus zenekart, én pedig mentem az Omegába. Mindketten elfogadták a döntést, de Pásztor Laci is megértette, mert ő is változtatni akart. Akkoriban öt férfi alkotta a zenekart, ebből alakult ki a későbbi Neoton, már Csepregi Évával.
Erdős Péter a korszak nehezen kikerülhető alakja volt a hazai popzenei világnak, nagyjából tőle függött, mely zenekar ad ki nagylemezt, és melyik nem kap lehetőséget – volt, akiket segített, másokat gond nélkül elnyomott. „Nekem vegyes érzelmeim vannak vele kapcsolatban.”
Ügyeskedett jobbra-balra, mint egy menedzser. Nem az volt, csak próbált az lenni.
„Nem biztos, hogy rossz irányba szervezkedett, de furcsa volt... Jött-ment a zenekarok között, szervezkedett, hogy a Neotont hogyan tudná jobbá varázsolni. Eljutott hozzám és a bátyámhoz is, Debreczeni Csabához, hogy mi lenne, ha a Neotonban jeleskedne. Köszöntem szépen, de végig jól éreztem magam az Omegában” – emlékezett.
„Alakítgatta a Neoton zenekart Erdős Péter, de végül sikeres is lett. Az állami lemezgyár részéről szerintem nekik sokkal többet adtak, oda jutott apanázs, akár kapcsolatok, akár külföldi megkeresések révén. Volt olyan meghívás az Interkoncerttől, hogy menjen ki az Omega egy komoly, Japánt megmozgató könnyűzenei fesztiválra. Aztán az a felkérés eltűnt, és véletlenül egy másik fiókból került elő… végül a Neotonról lett szó” – emlékezett vissza.
Debreczeni Ferenc kedvenc Omega-lemeze az Időrabló, itt meghallgatható:
Az Omega Testamentum zenekart legközelebb a Barba Negrában hallhatják az Omega-rajongók, december 26-án lépnek fel. A koncerten két dalban közreműködik majd énekesként Abaházi Csaba, illetve fellép Rudán Joe, aki a '80-as években Pécsen az Omega rajongói klub tagja volt.
