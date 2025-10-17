"Teljesen letaglózott, egyszer csak jött a hír..." - megrázó vallomást tett az Omega dobosa

A Testamentum a legendás Omega zenekar tizenhetedik, egyben utolsó nagylemeze: a magyar pop- és rockzenét meghatározó együttes volt tagja, Debreczeni Ferenc megkeresésünkre elmesélte, hogyan készült az album: „A Testamentum-lemezanyag egy összesítés, összegzés volt. Azt szerettük volna, hogy egy örökhagyás legyen a jövőre nézve, amely megidézi a zenekar múltját. Felkerült rá pár új szerzemény, Mecky pedig a saját ízlése szerint átdolgozta a korábbi dalokat. Így alakult ki az album mondanivalója, amely sajnos az én számomra aktuálissá vált...”
Hatvan év munkásságát hárman tervezték lezárni. „Más sajnos nem tudott volna részt venni ebben, vagy nem is akart” – mondta erről a zenész. Egy 60 éves jubileumi fesztivált terveztek 2022-re, majd – mivel más már nem maradt, akivel az 1962-ben alakult, mára kultikussá lett zenekarból együtt muzsikálhatott volna – Debreczeni Ferenc az Omega Testamentum nevet választotta, így lépnek fel zenésztársaival három éve.
A közönségnek is természetes ez. Az Omega életét, munkásságát mutatjuk be, bizonyos szemelvényekben. Én pedig nagyon szeretek muzsikálni, dobolni, főleg persze Omega-zenét. Volt alkalmam másokkal is együtt zenélni, mint Póka Egon vagy Szekeres Tamás, de most az Omega Testamentummal az a célom, hogy amíg lehet, körbevigyem ezt az örökséget. Kicsit másképp, apró változtatásokkal, de hitelesen szeretném bemutatni hatvan év Omega munkásságát. És nem más műfajban, én ehhez ragaszkodom
– mondta a Borsnak.
Úgy véli, hogy a színpadi fellépés a csúcsa a zenészeknek, de sok szervezés megelőzi ezt – még ilyen esetben is, amikor kész anyagokat kell interpretálni. „Itt-ott megengedjük magunknak, hogy apró változások legyenek, de a nóta lényege, a tartalom, a stílus változatlan marad” – jegyzete meg.
Visszanézve látja, hogy az első pár koncertjük 2023-tól szomorúbb volt, a tragédiák miatt gyászos hangulat jellemezte ezeket, teljesen érthetően:
Tavaly nyárra elértük, hogy a búbánatot elfeledve zenéljünk, megmutassuk magunkat. Én már azt látom, hogy mosolygós arcok néznek vissza ránk, főleg a koncert közepétől. A tragédiákat nem feledjük, de az Omega-zenét sokan szeretik, üdvözlik és örülnek, hogy ott vannak, hallgatják. Ezt szeretném továbbvinni, amennyire lehetséges.
Kiemelkedő koncertélmény volt számára, amikor tavaly a Scorpions meghívta őket és együtt léptek fel Budapesten, egy hónappal később pedig egy varsói rockfesztiválon zenéltek a világhírű rockbandával. „Óriási élmény volt a gyönyörű, új stadionban muzsikálni. A fogadtatás is csodás volt. Mi sokat turnéztunk Lengyelországban az Omegával, akkor mi voltunk a fő attrakció, úgyhogy a tavalyi fellépésünk nosztalgiát ébresztett sokakban. A dalok első hangjainál a nézők már tudták, melyik szám jön, érezni lehetett a stadionban a dalok hatását, a levegő megmozdult” – emlékezett.
Több tragédia, haláleset rázta meg a hazai rockéletet az utóbbi időkben, az Omega két alaptagját is elveszítette másfél év alatt. Benkő László 2020 novemberében halt meg, hosszabb betegség után.
Laci temetésén persze Mecky is ott volt, a szertartás előtt beszélgettünk, félrehívott, szinte súgva elmondta, hogy most jelenik meg a Testamentum… pont azon a napon
– mesélte. Egy temetés persze mindig szomorú, de az különösképp az volt, mert barát, zenésztárs távozott, ráadásul covidos időszak volt, nem keveredhettek kötetlenül a gyászoló rokonok, barátok, akiknek lett volna bőven beszélnivalójuk, közös emlékeik. „Fájdalmas visszagondolni” – tette hozzá.
Bő egy évvel később, 2021 decemberében hunyt el a frontember, énekes, Kóbor János. „Az ő halála teljesen letaglózott, annyira váratlan volt. Mecky eszméletlen jó immunrendszerrel bírt és büszke is volt erre. A covid alatt is biztos volt magában, és őt vitte el... már amit hivatalosan tudunk.
A járvány miatt lezárták a kórházakat, akkoriban egy patikába sem volt egyszerű bemenni.
Nem tudunk közvetlen kapcsolatban lenni a betegeinkkel, de persze nem csak mi, hanem senki nem tudta személyesen meglátogatni beteg szeretteit ebben a szomorú időszakban” – mondta. Háromszor tudtak beszélni telefonon Kóbor Jánossal, de ez sem volt egyszerű. „Egyszer csak jött a hír, ami sajnos benne volt a levegőben, egy orvos meg is jósolta előre” – fűzte hozzá.
Kóbor Léna, Mecky lánya kipróbálta magát zenei téren nemrégiben, Debreczeni Ferenc szerint három generációnyi különbség van köztük. „A fiatalság más világban él, mint én. Ha van kedve, tehetsége, csinálja, de én sajnos nem tudok neki sokat segíteni ebben a digitális világban. Egészen másképp működik a zenealkotás, zenefelvétel, mint a mi időnkben. Mi már nem tudunk másképp alkotni” – mesélte, de persze segít neki, ha kéri.
Molnár György Elefántról nincs híre. „Veszekedés nem volt köztünk. Én próbáltam felvenni vele a kapcsolatot, koncert vagy más kapcsán, nem sikerült... ennyit tudok mondani erről. Drukkolok, hogy minél hamarabb fel tudjon gyógyulni, és visszatérjen a színpadra!” – mondta a zenész.
Egészségére nincs különösebb panasza. „Idővel a problémák jönnek, szaporodnak, gyógyszereket szedek, ez természetes ebben a korban. Elhasználódunk, használtuk is magukat... én legalábbis magamat biztosan. Természetes, hogy mindenkit utolérnek ezek a dolgok” – mesélte a dobos. Egyedül él, felesége elhunyt, a gyerekeivel jó a kapcsolata, egyikből sem lett zenész, de ezt nem bánja nagyon. Egyik kedvelt időtöltéséről, a síelésről, inkább lemondott.
A zenekart a Barba Negrában hallhatják az Omega-rajongók, december 26-án lépnek fel. A koncerten két dalban közreműködik majd énekesként Abaházi Csaba, illetve fellép Rudán Joe, aki a 80-as években Pécsen az Omega rajongói klub tagja volt.
A múlt megtartása a legfontosabb számára, de új dal is készült, a címe Őrizzük a lángot.
Ez egyéves nóta, Varsóban játszottuk nyitószámnak. Középtempós, omegás jellegű dalra gondoltunk, olyanra, amely nem a régi koppintása, hanem eredeti, de hangvételében beleillik az örökségbe. Szerintem sikerült.
