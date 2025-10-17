"Teljesen letaglózott, egyszer csak jött a hír..." - megrázó vallomást tett az Omega dobosa

A Testamentum a legendás Omega zenekar tizenhetedik, egyben utolsó nagylemeze: a magyar pop- és rockzenét meghatározó együttes volt tagja, Debreczeni Ferenc megkeresésünkre elmesélte, hogyan készült az album: „A Testamentum-lemezanyag egy összesítés, összegzés volt. Azt szerettük volna, hogy egy örökhagyás legyen a jövőre nézve, amely megidézi a zenekar múltját. Felkerült rá pár új szerzemény, Mecky pedig a saját ízlése szerint átdolgozta a korábbi dalokat. Így alakult ki az album mondanivalója, amely sajnos az én számomra aktuálissá vált...”

Debreczeni Ferenc 1971-ben lépett be az Omegába

(Fotó: Omega Testamentum)

Hatvan év munkásságát hárman tervezték lezárni. „Más sajnos nem tudott volna részt venni ebben, vagy nem is akart” – mondta erről a zenész. Egy 60 éves jubileumi fesztivált terveztek 2022-re, majd – mivel más már nem maradt, akivel az 1962-ben alakult, mára kultikussá lett zenekarból együtt muzsikálhatott volna – Debreczeni Ferenc az Omega Testamentum nevet választotta, így lépnek fel zenésztársaival három éve.

A közönségnek is természetes ez. Az Omega életét, munkásságát mutatjuk be, bizonyos szemelvényekben. Én pedig nagyon szeretek muzsikálni, dobolni, főleg persze Omega-zenét. Volt alkalmam másokkal is együtt zenélni, mint Póka Egon vagy Szekeres Tamás, de most az Omega Testamentummal az a célom, hogy amíg lehet, körbevigyem ezt az örökséget. Kicsit másképp, apró változtatásokkal, de hitelesen szeretném bemutatni hatvan év Omega munkásságát. És nem más műfajban, én ehhez ragaszkodom

– mondta a Borsnak.



Úgy véli, hogy a színpadi fellépés a csúcsa a zenészeknek, de sok szervezés megelőzi ezt – még ilyen esetben is, amikor kész anyagokat kell interpretálni. „Itt-ott megengedjük magunknak, hogy apró változások legyenek, de a nóta lényege, a tartalom, a stílus változatlan marad” – jegyzete meg.

Debreczeni Ferenc szerint ma már vidámabbak a koncertjeik

Visszanézve látja, hogy az első pár koncertjük 2023-tól szomorúbb volt, a tragédiák miatt gyászos hangulat jellemezte ezeket, teljesen érthetően:

Tavaly nyárra elértük, hogy a búbánatot elfeledve zenéljünk, megmutassuk magunkat. Én már azt látom, hogy mosolygós arcok néznek vissza ránk, főleg a koncert közepétől. A tragédiákat nem feledjük, de az Omega-zenét sokan szeretik, üdvözlik és örülnek, hogy ott vannak, hallgatják. Ezt szeretném továbbvinni, amennyire lehetséges.

Kiemelkedő koncertélmény volt számára, amikor tavaly a Scorpions meghívta őket és együtt léptek fel Budapesten, egy hónappal később pedig egy varsói rockfesztiválon zenéltek a világhírű rockbandával. „Óriási élmény volt a gyönyörű, új stadionban muzsikálni. A fogadtatás is csodás volt. Mi sokat turnéztunk Lengyelországban az Omegával, akkor mi voltunk a fő attrakció, úgyhogy a tavalyi fellépésünk nosztalgiát ébresztett sokakban. A dalok első hangjainál a nézők már tudták, melyik szám jön, érezni lehetett a stadionban a dalok hatását, a levegő megmozdult” – emlékezett.