Orbán Viktor: A Dankó rádió a legnagyobb!

miniszterelnök
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 09:53
orbán viktordankó rádió
Határozott kijelentést tett Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor. Ezen azt a kérdést tették fel a miniszterelnöknek, szokott-e zenét hallgatni az autóban, vezetés közben, és amire azt a választ adta, ha egyedül van, akkor igen, méghozzá a Dankó rádiót.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

A Dankó rádión nem csak nóta van. Ott van a magyar zene. Idegesítenek ezek a gépzenék, amik elszaporodtak a világban

- tette hozzá a kormányfő.

A Dankó rádió a legnagyobb!

- emelte ki a posztjában a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
