Orbán Viktor: A Dankó rádió a legnagyobb!

Friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor. Ezen azt a kérdést tették fel a miniszterelnöknek, szokott-e zenét hallgatni az autóban, vezetés közben, és amire azt a választ adta, ha egyedül van, akkor igen, méghozzá a Dankó rádiót.
A Dankó rádión nem csak nóta van. Ott van a magyar zene. Idegesítenek ezek a gépzenék, amik elszaporodtak a világban
- tette hozzá a kormányfő.
A Dankó rádió a legnagyobb!
- emelte ki a posztjában a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.