Orbán Viktor: A Dankó rádió a legnagyobb!

Friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán Orbán Viktor. Ezen azt a kérdést tették fel a miniszterelnöknek, szokott-e zenét hallgatni az autóban, vezetés közben, és amire azt a választ adta, ha egyedül van, akkor igen, méghozzá a Dankó rádiót.

Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: MW

A Dankó rádión nem csak nóta van. Ott van a magyar zene. Idegesítenek ezek a gépzenék, amik elszaporodtak a világban

- tette hozzá a kormányfő.

A Dankó rádió a legnagyobb!

- emelte ki a posztjában a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!