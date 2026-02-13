Nagy Dankó Turné 2026 – Országjáró koncertsorozatot indít a Dankó Rádió

Az MTVA Kunigunda úti székházában, a Sára Sándor vetítőteremben tartották meg az első idei Dankó Klubot február 13-án. A közel másfélórás koncerten Budai Beatrix, a Dankó Rádió műsorvezetője mellett fellépett a 2025-ös Dankó Zenei Díjas Farkas Rozika, Bohács István magyarnóta-énekes, valamint Kádár Szabolcs János musical-operett színész is, akiket Berki Péter prímás és zenekara kísértek.
Az esemény megnyitóján Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója köszöntőbeszédében elmondta: „A korábbi években szinte minden alkalommal teltházas Dankó Klubok iránt megnövekedett az igény a hallgatók részéről.”
Ezért idén úgy döntöttünk, hogy több helyszínre visszük el a magyarnótákat, operetteket és örökzöld slágereket felvonultató eseménysorozatot, ezért adtuk neki a Nagy Dankó Turné nevet
– fogalmazott az igazgató.
A Nagy Dankó Turné következő állomása Pomáz lesz, február 18-án 18 órától a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban Egri József, a Túl az Óperencián című műsor házigazdája mellett a Dankó életműdíjas Bokor János, Gáspár Anni és Buch Tibor lépnek fel Miskolci Balogh Zoltán prímás és zenekara kíséretében. Az elkövetkezendő időszakban a többi között Komáromba, Esztergomba, Martonvásárra, Budapestre, Pannonhalmára és Érdre is ellátogat majd a Dankó Rádió utazó koncertsorozata, ahol a legszebb magyarnóták mellett felcsendülnek majd ismert operettbetétdalok és örökzöld slágerek is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.