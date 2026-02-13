Nagy Dankó Turné 2026 – Országjáró koncertsorozatot indít a Dankó Rádió

Az MTVA Kunigunda úti székházában, a Sára Sándor vetítőteremben tartották meg az első idei Dankó Klubot február 13-án. A közel másfélórás koncerten Budai Beatrix, a Dankó Rádió műsorvezetője mellett fellépett a 2025-ös Dankó Zenei Díjas Farkas Rozika, Bohács István magyarnóta-énekes, valamint Kádár Szabolcs János musical-operett színész is, akiket Berki Péter prímás és zenekara kísértek.

Berki Péter prímás és-Budai Beatrix is fellépnek (Fotó: MTVA/Csondor-Kinga)

Az esemény megnyitóján Eredics Gábor, a Dankó Rádió csatornaigazgatója köszöntőbeszédében elmondta: „A korábbi években szinte minden alkalommal teltházas Dankó Klubok iránt megnövekedett az igény a hallgatók részéről.”

Ezért idén úgy döntöttünk, hogy több helyszínre visszük el a magyarnótákat, operetteket és örökzöld slágereket felvonultató eseménysorozatot, ezért adtuk neki a Nagy Dankó Turné nevet

– fogalmazott az igazgató.

Eredics Gábor, a Danko Rádió csatornaigazgatoja (Fotó: MTVA/Csondor Kinga)

Számos városba látogat majd el a Dankó Rádió koncertsorozata

A Nagy Dankó Turné következő állomása Pomáz lesz, február 18-án 18 órától a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárban Egri József, a Túl az Óperencián című műsor házigazdája mellett a Dankó életműdíjas Bokor János, Gáspár Anni és Buch Tibor lépnek fel Miskolci Balogh Zoltán prímás és zenekara kíséretében. Az elkövetkezendő időszakban a többi között Komáromba, Esztergomba, Martonvásárra, Budapestre, Pannonhalmára és Érdre is ellátogat majd a Dankó Rádió utazó koncertsorozata, ahol a legszebb magyarnóták mellett felcsendülnek majd ismert operettbetétdalok és örökzöld slágerek is.