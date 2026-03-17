Kés alá fekszik a Dancing with the Stars sztárja

Gabriela Spanic hazájában és az egész világon a Paula és Paulina óta töretlen népszerűségnek örvend, rengeteg telenovellában szerepelt, néhány évvel ezelőtt pedig a magyarok is megismerkedhettek vele a Dancing with the Stars-ban. A telenovellát egyébként korábban 125 országban sugározták és 25 nyelvre fordították le, az ikertestvérek megformálása pedig annyira emlékezetes volt, hogy a mai napig a szívében őrzi a közönség.

Gabriela Spanic Andrei Mangra oldalán mutatkozott be a Dancing with the Stars-ban, noha a Paula és Paulinában már régóta ismerhették (Fotó: Mediaworks archív)

Gabriela Spanic a Dancing with the Stars első évadában szerepelt hazánkban

Szépészeti beavatkozásait sosem titkolta

A mellműtét, a szájfeltöltés és a botox után most az arcplasztikát is bevállalta

A Dancing with the Stars-ban még önazonos volt

A gyönyörű színésznő a táncos show-műsor első évadában debütált hazánkban és egészen a döntőig menetelt Andrei Mangra oldalán, ahol azonban Gelencsér Timi és Hegyes Berci párosa bizonyult jobbnak, így a trófeát végül ők hozták el. Gabriela Spanic Magyarországon töltött időszakában még teljes mértékben önmaga volt, aki egy mellplasztikát leszámítva szépen és természetesen viselte az idő múlását, az elmúlt években azonban egyre hangosabb volt a sajtó a külsejét illetően, több alkalommal is sokkolta a követőit extrém beavatkozással. Nem egyszer vett részt fiatalító kezeléseken az arcával, több-kevesebb sikerrel; előfordult olyan, hogy gyakorlatilag felismerhetetlenné vált. Hogy miért esett ilyen hirtelen ennyire kétségbe, azt nem lehet tudni, hiszen mindig szép és finom vonásai voltak, ráadásul nem volt kifejezetten ráncos, sem fáradt tekintetű, így túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ő tényleg azok közé tartozott, akik szépen idősödtek.

Még a szájtöltése is valamelyest magyarázható a mostani trendekkel, noha az ajkai formája egyáltalán nem indokolta, hogy szükség lenne a dúsításra.

Paula és Paulina visszatér?

A színésznő az utóbbi időben egyre több Paula és Paulinás tartalommal lepte meg követőit, mintha ő maga is többet akart volna nosztalgiázni, most azonban kiderült, hogy miről is van szó pontosan.

A színésznő ugyanis kés alá fekszik, méghozzá nem is akármire, mint arcplasztikára vállalkozik. Nem ő az egyetlen, hiszen nemrég Dér Heni is nyíltan vállalta, hogy nincs kibékülve azzal, amit a tükörben lát. A szappanoperák koronázatlan királynője pedig úgy tűnik, hogy újból olyan arcot szeretne, mint amilyen anno a sorozatban volt, jóllehet, ez az elvárás nyilván a saját maga részéről sem lehet teljesen reális. Bár az időt visszafordítani nem lehet, remélhetőleg talán mégis sikerül olyan vonásokat varázsolni neki, amik legalább megközelítik az eredetit, rajongói pedig tűkön ülve várhatják a végeredményt.