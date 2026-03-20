„Szívből gratulálok” – Dallos Bogi meghatódott, kisfia születése óta először vett részt a Glamour gálán

Különleges estéről számolt be közösségi oldalán Dallos Bogi: az énekesnő a kisfia születése óta először vett részt nyilvános eseményen, méghozzá a Glamour Women of the Year gálán.
Tegnap este én is részt vettem a Glamour gálán, a kisfiam születése óta először... Szívből gratulálok az összes jelöltnek és díjazottnak
– írta bejegyzésében, amelyben arról is beszámolt, milyen sokat jelentett számára a visszatérés. Hozzátette, jó érzés volt újra találkozni inspiráló, tehetséges barátaival, és személyesen is beszélgetni velük.
Az esemény nemcsak a találkozásokról szólt számára, hanem az érzelmekről is. Mint fogalmazott, külön öröm volt „a lelkizünkös csajokat megölelgetni”, ami jól mutatja, mennyire fontosak számára ezek a kapcsolatok. Az estére egy letisztult, elegáns megjelenést választott:
Én a kevesebb több alapon egy letisztult, könnyed fekete ruhára szavaztam
– írta, hozzátéve, hogy a szettet párducmintás magassarkúval egészítette ki.
A poszt alatt a rajongók és ismerősök is azonnal elhalmozták kedves üzenetekkel. Volt, aki így fogalmazott:
Gyönyörű vagy! Neked minden is jól áll!
