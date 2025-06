/„Senkinek nincs joga bántani vagy megbélyegezni egy szülőt…” – Puskás-Dallos Bogi reagált a rosszindulatú kritikákra

Dallos Bogi gyerekét óvják a nyilvánosság elől

Az énekesnő mindemellett hozzátette, hogy mivel a téma most került felszínre, ő is kénytelen reagálni, de mint ahogy ő fogalmaz: „Elszomorító, hogy más az utózengés, mint a mondandó”. Puskás Peti felesége tisztázta azt is, hogy egyébiránt eddig sem tették, de eztán sem kívánnak beszámolni a szülői döntéseikről. A kanapéhuszárok ugyanakkor nem arról híresek, hogy visszafognák magukat, ha vélemény nyilvánításról van szó, így Bogi néhány goromba és flegma kommentet is nyilvánosságra hozott azok közül, amiket kaptak:

„Ilyenektől el kéne venni a gyereket.”

„Csak nehogy később megbánják, én szóltam.”

„Szegény gyerek.”

„Suttyó primitívek.”

Hogy ki mit gondol erről a témáról, mindenkinek magánügye, a Puskás-Dallos házaspár azonban köszöni szépen jól van és nem kérnek az illetéktelen kritizálásból.