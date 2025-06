Igazi kis szőke herceg: Puskás Peti kisfiáról tündércuki fotó került elő

Puskás Peti, a magyar zenei és televíziós élet ismert alakja, 2021 nyarán vette feleségül szerelmét, Dallos Bogit. Egy tévéműsorban szerettek egymásba, hatalmas volt a rajongás egymás iránt már az első pillanatban, és hamar a média és a közönség kedvenceivé váltak. Kapcsolatuk nyílt és őszinte, gyakran osztanak meg pillanatokat a mindennapjaikból a közösségi médiában, bepillantást engedve rajongóiknak a közös életükbe. Házasságuk előtt is hosszú ideig együtt éltek, megalapozva ezzel a stabil családi hátteret.

Gyönyörű családot alkot Puskás Peti és Dallos Bogi

A házaspár 2024 elején jelentette be, hogy első közös gyermeküket várják, ami óriási örömet váltott ki a rajongók körében. A kisbaba, Puskás Ábel 2024. június 1-jén született meg, és érkezésével teljessé vált a család. Peti és Bogi egyaránt rendkívül boldogok, és büszkén osztanak meg fotókat és élményeket a szülőségről. Látszik rajtuk, hogy teljes mértékben élvezik a szülői szerepet, és minden idejüket a kis Ábellel töltik. A nyilvánosság előtt is gyakran beszélnek a gyermeknevelés örömeiről és kihívásairól, ezzel is közelebb hozva magukat a közönséghez.

Puskás Ábel már igazi nagyfiú / Fotó: Instagram

Puskás Peti pedig most egy tüneményes családi fotót osztott meg. Mint minden család számára, Puskás Petiéknek is a kikapcsolódásról és az együtt töltött időről szólt a Pünkösd, ezért igyekeztek színes programokat kitalálni. A fotó alapján úgy tűnik, hogy kirándulni mentek, a kisfiú pedig örömmel fedezi fel a világot és ismerkedik az állatokkal.