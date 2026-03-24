Curtis és Radics Gigi fokozták a hangulatot Nagykanizsán – Ismét ezrek kíváncsiak Orbán Viktor beszédére

Óriási érdeklődés kísérte Orbán Viktor országjárásának legújabb állomását. Magyarország miniszterelnöke a március 15-ei Békemenet után indult országjárásra, hogy személyesen is találkozzon a szavazókkal az április 12-ei választások előtt. Az országjárás mai állomása Nagykanizsa. A város szívében található Erzsébet tér már jóval a rendezvény kezdete előtt megtelt. Ezrek érkeztek a térre, de a tömeg nemcsak itt gyűlt össze: a környező utcákban is sokan vannak. Fiatalok, családosok és idősebbek egyaránt kíváncsiak a miniszterelnök beszédére, a hangulat pedig már a kezdés előtt felfokozott volt. A rendezvényt ezúttal is két népszerű előadó, Curtis és Radics Gigi nyitotta meg. A páros ismét előadta Demjén Ferenc legendás dalának feldolgozását, a Szabadság vándorai című slágert, amely hatalmas ovációt váltott ki a közönségből. A jól ismert sorokat rengetegen együtt énekelték az előadókkal, miközben a téren és a környező utcákban is magyar zászlók lobogtak, ameddig csak a szem ellátott.

Curtis és Radics Gigi újra előadták a Szabadság vándorait Orbán Viktor országjárásán (Fotó: Mediaworks)

A dal különleges szerepet tölt be az utóbbi időszak békepárti rendezvényein. A feldolgozást először az október 23-ai Békemenetet követő ünnepi rendezvényen mutatták be, majd a tavalyi Háborúellenes Gyűlés első állomásain is rendszeresen felcsendült, ahol szintén óriási sikert aratott.

„Radics Gigivel színpadra állni egy különleges élmény, nagyon megtisztelő számomra. Bevallom, magam sem hittem volna, hogy az október 23-ai ünnepség ekkora siker lesz, de nagyon boldog vagyok. Pár nap alatt többmilliós nézettsége lett a Szabadság vándorai feldolgozásnak, ami úgy gondolom, annak köszönhető, hogy igényesen nyúltunk hozzá és át is ment az üzenet, amit szerettünk volna vele közvetíteni.”

A szomszédunkban zajló háború miatt különösen fontos, hogy tudjuk, milyen jó helyen élünk: békében és biztonságban. A dalban benne van, mit veszíthetnénk egy háborúval

– mondta korábban a Borsnak Curtis.

Az idei Háborúellenes Gyűléseken is többször színpadra állt a két előadó: Szombathelyen és Debrecenben is együtt adta elő a dalt Curtis és Radics Gigi. A páros a március 15-ei Békemenet utáni ünnepségen is visszatért, akkor azonban több ismert előadóval közösen léptek fel. A produkcióban Pataky Attila, Pápai Joci, Dér Heni és Takáts Tamás is csatlakozott hozzájuk, és együtt adták elő a Nemzeti dal különleges zenei feldolgozását.